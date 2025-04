Bradesco Seguros lança Agenda do Carro Corretor

Benefício gratuito é válido para todos os corretores Bradesco Seguros e oferece descontos e promoções exclusivas – O bom relacionamento com os corretores de seguros é um dos pilares que rege a atuação da Bradesco Seguros. Constantemente, a Seguradora promove eventos em que pode trocar experiências com os profissionais, ouvir suas demandas e fortalecer a parceria com seu principal canal de distribuição. Como uma forma de presenteá-los, a partir de abril, a Bradesco Seguros disponibilizará a Agenda do Carro Corretor para todos os seus corretores de seguros.

Inédito no mercado de seguros, a Agenda do Carro já era um benefício oferecido para clientes do Seguro Auto da companhia e, a partir deste mês de abril, a funcionalidade está sendo estendida para corretores Bradesco, sejam eles segurados ou não do Bradesco Seguro Auto. “Além de uma forma de recompensá-los por todo o trabalho que desempenham na Seguradora, reforçamos nosso compromisso com os nossos profissionais e sua segurança”, destaca o Emanuel Nascimento, Superintendente Comercial da Bradesco Seguros.

A Agenda do Carro Corretor é uma parceria com a Car10, empresa especialista em conserto e manutenção automotiva. Por meio da plataforma, corretores Bradesco receberão, via WhatsApp, lembretes periódicos sobre manutenção preventiva do carro e vencimento de documentos importantes, como CNH e IPVA. “Assim como a Bradesco Seguros, a Car10 tem atuação em todo o Brasil. Os corretores de seguros sabem mais do que ninguém a importância de uma ampla abrangência geográfica e a Car10 possui mais de 13,5 mil parceiros espalhados por todo território nacional”, afirma Nascimento.

Além dos lembretes periódicos, o executivo ressalta que os corretores inscritos receberão mensalmente cupons de desconto de até 35% e promoções especiais exclusivas para agendamento de serviços com as empresas parceiras, incluindo lavagem completa, estética e acessórios.

Para acessar a Agenda do Carro Corretor, o profissional deve acessar o site agendadocarrocorretorbradesco.car10.net e seguir o passo a passo indicado.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Emanuel Nascimento, Superintendente Comercial da Bradesco Seguros