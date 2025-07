AXA no Brasil publica seu primeiro Relatório de Sustentabilidade

Documento marca avanço na governança ASG e consolida compromissos públicos da companhia no ano em que celebra sua primeira década no país

A AXA no Brasil acaba de publicar seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, consolidando as ações e compromissos da companhia nas frentes ASG. Elaborado com base nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) e em conformidade com a Circular 666/2022 da Susep, o relatório apresenta os avanços da seguradora ao longo de 2024, ano marcado pelo fortalecimento da estratégia de sustentabilidade local e pela ampliação da transparência com os stakeholders.

Segundo Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil, o lançamento é um passo importante na consolidação de uma governança robusta e na ampliação do diálogo com a sociedade.

“O relatório reforça nossas iniciativas e expressa nosso compromisso em prestar contas de maneira clara, permitir o acompanhamento contínuo de nossas iniciativas e fomentar uma atuação cada vez mais responsável e integrada aos desafios do nosso tempo. Ao tornar públicas essas informações, reforçamos nosso compromisso com o progresso humano, protegendo o que importa. A sustentabilidade, para nós, é parte essencial da estratégia de negócio e está no centro das decisões que tomamos“, afirma o executivo.

Entre os destaques do documento estão a redução de 13% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação a 2024. O índice é resultado de medidas como a transição da frota corporativa para veículos híbridos, iniciativas focadas em eficiência energética e adaptações no modelo de trabalho. No eixo social, a AXA reporta mais de 1.500 horas dedicadas a ações voluntárias e 60 iniciativas realizadas ao longo do ano por meio de “AXA de Todo Coração”.

A companhia também apresentou avanços em diversidade e inclusão. De acordo com a pesquisa interna Pulse de D&I, 94% dos colaboradores recomendam a AXA como um local de trabalho inclusivo e diverso. O relatório aponta ainda que as mulheres representam 51,5% do quadro de funcionários da empresa no país.

O documento ainda detalha soluções voltadas à economia de baixo carbono, como a gestão de salvados, vistorias remotas e a priorização de peças recondicionadas em sinistros.

A publicação do relatório ocorre em um momento importante para a seguradora, no qual celebram os 10 anos da AXA no país e com a realização da COP30 no Brasil, onde a companhia estará presente como uma das empoderadoras da Casa do Seguro, iniciativa setorial capitaneada pela CNseg.

“Chegamos nesse momento comprometidos com o futuro e com ações que fomentem o fortalecimento de uma economia verde e responsável. Por isso que também somos signatários da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e mantemos compromissos alinhados às metas globais do Grupo AXA”, conclui Alexandre Campos.

O relatório completo está disponível, clicando aqui:

https://strgaccdataaxaprod.blob.core.windows.net/strapi-uploads/assets/AXA_RS2024.pdf

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras.

A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil