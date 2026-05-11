AXA no Brasil amplia atuação em Goiânia e aposta na força de serviços e comércio local

Com foco em massificação, seguradora destaca portfólio completo para proteger desde pequenos comércios até grandes operações industriais da capital goiana – A AXA no Brasil, parte de um dos maiores grupos seguradores do mundo, desembarca em Goiânia para realizar o seu Roadshow 2026. A cidade não será só palco do evento para estreitar o relacionamento com os corretores locais; a companhia escolheu Goiânia como uma das suas praças prioritárias para aumentar a presença regional em 2026.

Goiânia é uma das prioridades por conta da sua maturidade econômica, relevância do mercado local e potencial de desenvolvimento. Para impulsionar o crescimento na região, a AXA aposta na massificação, oferecendo produtos e processos simples que facilitam a cotação e a comercialização por parte dos corretores.

“Goiânia combina um espírito empreendedor vibrante com um mercado que demanda proteção cada vez mais especializada. Queremos traduzir nossa robustez global em proximidade regional, provando que a AXA é a parceira ideal para o empresário goiano, independentemente do porte do seu negócio”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

A AXA estruturou seu portfólio para responder diretamente aos desafios enfrentados pelo setor produtivo de Goiás. Segundo o Sebrae-GO, o setor de Serviços e Comércio representa mais de 70% do PIB de Goiânia, o que eleva a frequência de interações com o público e, consequentemente, abre oportunidades para oferta de seus seguros patrimoniais.

Mais do que um portfólio que atenda às necessidades dos negócios locais, a AXA traz também um desenho comercial com canais mais especializados, com um atendimento dedicado e especializado ao perfil de cada corretor. O canal digital tem sido a porta de entrada para novos parceiros, permitindo que corretores que antes não operavam com a companhia alcancem altos níveis de segmentação e deve ser uma das fortaleza da região.

“Nossa presença em Goiânia reforça que estamos prontos para absorver a demanda de uma das regiões mais dinâmicas do país. A AXA quer ser o motor de proteção para quem empreende no Centro-Oeste”, conclui Calheiros.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

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