Allianz viaja à Itália com corretores vencedores do programa Alliadoz

A Allianz Seguros – uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque – embarcou à Itália com um grupo de 30 corretores vencedores do programa Alliadoz 2024. Os parceiros e seus acompanhantes foram recebidos por Eduard Folch, presidente da companhia, além de Nelson Veiga, diretor executivo Comercial. Os diretores Regionais da companhia também estiveram presentes: Alexandro Barbosa (Minas Gerais e Centro-Oeste), Flavio Rewa (São Paulo Capital) e Soraia Silva (Parcerias). Na viagem, que teve início em 4 de junho e término no dia 12 do mesmo mês, os corretores puderam conhecer Milão e Veneza. Em Milão, a Allianz também premiou com o Troféu Alliadoz os corretores destaques do ano passado.

Na primeira cidade, o roteiro incluiu hospedagem no Hotel Rosa Grand Milano, próximo à imponente catedral Duomo, além de caminhadas a pontos turísticos e históricos como a Galleria Vittorio Emanuelle, uma das galerias comerciais mais antigas do mundo; e o prestigiado teatro de ópera La Scala. Também fizeram uma visita privativa à “Última Ceia”, obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Eles estiveram, ainda, na região de Lombardia, onde passaram pela cidade de Bellagio e fizeram um passeio de barco no Lago de Como.

Já em Veneza, os premiados do Alliadoz 2024 se hospedaram no Hotel Monaco & Grand Canal, instalado em um edifício histórico do início de 1600. Eles participaram de uma visita noturna privativa à Basílica San Marco e conheceram o Palácio Ducal, símbolo da cidade e obra-prima do gótico veneziano. A programação contou também com um passeio de gôndola e visita às Ilhas de Murano & Burano e à New Murano Art Gallery, renomada galeria de arte dedicada ao vidro de Murano.

“Foi uma viagem inesquecível para mim e, certamente, para os corretores que estiveram conosco também”, disse Eduard Folch. “É sempre uma alegria muito grande estar com os nossos parceiros. A viagem à Itália foi uma forma de traduzir o nosso agradecimento por todo empenho e parceria que esses profissionais dedicam à companhia e ao mercado segurador”, completou. “Não há maneira melhor de valorizar os nossos corretores do que com uma premiação à altura de todo o comprometimento que eles vêm demonstrando. Sem dúvida, continuaremos nos empenhando para proporcionar outras experiências tão enriquecedores quanto essa”, completou Nelson Veiga.

Francisco de Assis, da Uniforte Corretora de Seguros, foi um dos contemplados do Alliadoz 2024. Para ele, a viagem à Itália foi mais que um momento. “Teve toda uma atenção especial que ficará para sempre em nossos corações”, resumiu, destacando, ainda, a oportunidade de networking, conhecimento e referência a todo o trabalho feito em conjunto com a companhia. “São anos de parceria, reconhecimento e consideração entre a nossa corretora e a Allianz Brasil.”

Para Carlos Eduardo Moreira da Silva, da C3 Corretora de Seguros, a viagem para Milão e Veneza foi a definição de excelência em cada detalhe. “Tudo foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível. O que mais me marcou foi a organização impecável, pois cada momento refletia o cuidado e o profissionalismo da equipe”, disse.

Alliadoz 2025

A edição 2025 do programa Alliadoz distribuirá mais de 1 mil prêmios. Os 10 profissionais do segmento “Esmeralda” e os 20 parceiros “Diamante” e “Private” que mais pontuarem embarcarão a Londres e Edimburgo, com direito a um acompanhante para aproveitar histórias, paisagens e culinária nos melhores hotéis.

Ainda, 150 corretores Esmeralda e 10 corretores Diamante e Private, com seus acompanhantes, irão viver o melhor da gastronomia e do conforto de um resort cinco estrelas no Brasil, para criar memórias únicas em um lugar paradisíaco. Todos os corretores ativos podem participar da ação, válida até o dia 31 de dezembro deste ano.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Vencedores do programa Alliadoz 2024_ Itália e Veneza_cred – Ayumi Yamamoto