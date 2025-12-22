Agrifoglio Vianna: presença, conhecimento e inovação

(*) Por: Agrifoglio Viana: Se 2025 pudesse ser resumido em uma palavra para o mercado segurador brasileiro, essa palavra seria “mudança”. Após anos de tramitação, a Lei 15.040/2024 finalmente entrou em vigor no último dia 11, trazendo consigo inúmeras adequações, debates e, principalmente, muitas dúvidas.

Nesse cenário, a Agrifoglio Vianna conquista a confiança do mercado nacional. O escritório assume o compromisso diante dessas transformações, levando clareza e direção a seguradoras, corretores e segurados.

“A Lei 15.040/24 é um marco na proteção dos consumidores de Seguros privados no Brasil. As seguradoras deverão trabalhar com adequação estrutural: técnica, jurídica e operacional. Assim, manterão sua imagem e credibilidade”, explicou a sócia-diretora Laura Agrifoglio Vianna.

Onde o conhecimento acontece

A Agrifoglio Vianna não ficou restrita apenas ao escritório. O time esteve presente nos principais palcos do debate jurídico e securitário do país. Em abril, participou da Agenda Jurídica da CNseg e do XVII Congresso da AIDA Brasil, em São Paulo. Em junho, foi patrocinadora bronze do 1º Congresso do CVG-RS, no Teatro da PUCRS. Em agosto, marcou presença na Cidade da Advocacia, durante a Semana da OAB-RS. Em setembro, esteve na 5ª Maratona da Inovação em Seguros. Em outubro, no 23º Troféu JRS.

Cada evento foi uma oportunidade de escuta ativa, troca de experiências e fortalecimento de parcerias.

Evolução aplicada à estratégia jurídica

Se o ano foi de transformação legislativa, também foi de avanço tecnológico. O escritório investiu em inteligência artificial aplicada ao Direito Securitário, especialmente em processos de ressarcimento. “A IA automatiza tarefas repetitivas, como triagem de documentos e análise de cláusulas em massa. Isso libera o advogado para o que realmente exige estratégia”, explicou José Pedro Vianna, sócio-administrativo.

É importante frisar que a tecnologia não é vista na condição de substituta do humano, visto que ela existe com o propósito de amplificar a capacidade de cuidado. “A decisão final nunca deve ser delegada à máquina. O humano continua no centro”, reforçou Laura Agrifoglio Vianna.

Outro ponto importante foi o lançamento do seu novo site no seu mês de aniversário do escritório. A nova página apresenta design moderno e navegação intuitiva. “Cada decisão estratégica, ajuste de gestão ou novo contato comercial é um passo importante em nossa evolução”, destacou José Pedro Vianna.

Fechamento importante

Com mais de três décadas de atuação, a Agrifoglio Vianna consolidou em 2025 sua posição como referência nacional em Direito Securitário. O escritório combinou presença ativa nos principais debates do setor, produção técnica qualificada sobre o Marco Legal dos Seguros e investimento em tecnologia e inovação.

“A lei traz uma transparência inédita. A seguradora que conseguir se adaptar e manter dinamismo na contratação será protagonista nesse novo ciclo”, concluiu Marcelo Camargo.

Sobre a Agrifoglio Vianna:

A Agrifoglio Vianna é um escritório de advocacia com 34 anos de experiência e tradição para seguradoras e corretoras de seguro. Possui atuação em todo o território nacional e alta performance em ações estratégicas e de volume, contencioso e administrativo.