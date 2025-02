Affiance e Bluzz unem forças para oferecer soluções inovadoras no mercado de saúde

A Affiance, administradora de benefícios controlada pela holding de investimentos ESB.CORP, acaba de firmar parceria estratégica com a operadora de saúde Bluzz, do Espírito Santo. O lançamento oficial da aliança aconteceu no dia 5 de fevereiro, em um evento realizado no restaurante Coco Bambu, em Vitória, reunindo mais de 100 convidados, entre corretores de seguros, executivos das duas empresas e lideranças do setor.

A parceria visa impulsionar a atuação da Affiance no mercado capixaba, oferecendo produtos diferenciados e fortalecendo a presença da empresa na região. “Estamos muito entusiasmados com essa parceria. A Bluzz Saúde traz um conceito inovador de cuidado preventivo, e nossa missão é conectar corretores e clientes a soluções que realmente fazem a diferença na vida das pessoas”, ressalta a diretora Comercial da administradora, Fabiana Cardoso.

O acordo entre a Affiance e a Bluzz Saúde traz oportunidades significativas para corretores de seguros, que poderão ampliar suas carteiras de clientes com produtos inovadores e altamente competitivos. “Nosso objetivo é garantir que os corretores tenham acesso a um portfólio de soluções atrativo e sustentável, com condições especiais e suporte diferenciado. Isso representa um grande avanço para o setor no Espírito Santo”, explica a executiva.

A Bluzz Saúde já atua nas principais cidades do Estado, incluindo a capital Vitória e os municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, e se destaca pelo foco em prevenção e bem-estar. Seu modelo de assistência prioriza o cuidado contínuo e a promoção da saúde, prevenindo doenças crônicas por meio de programas personalizados.

“Essa abordagem inovadora, aliada à expertise da Affiance na administração de benefícios, permitirá que mais pessoas tenham acesso a um atendimento de qualidade, com foco na prevenção e na saúde integral”, reforça.

Segundo a diretora Comercial da Affiance, Fabiana Cardoso, a empresa segue com um plano ambicioso de crescimento para 2025, expandindo sua atuação não apenas no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. O lançamento de novos produtos, como o PME (Pequenas e Médias Empresas) e o Plano de Saúde Coletivo por Adesão, reforça essa estratégia, ampliando o alcance da marca e consolidando sua presença no mercado.

“Nosso compromisso vai além da comercialização de planos de saúde. Queremos transformar a experiência dos clientes e corretores, conectando pessoas a soluções que promovem qualidade de vida. Esse é apenas o começo de uma jornada de crescimento ainda maior”, conclui.

Foto: Cristiane Afonso, coordenadora Comercial da Benefício Intelectual, assessoria da Affiance, Fabiana Cardoso, diretora Comercial da Affiance, Márcio Almeida, CEO e co-funder da Bluzz Saúde, Ryan Gouveia, head de Mercado da operadora