IRB(Re) lança Relatório de Sustentabilidade 2025

Documento evidencia solidez da atuação da companhia e maturidade institucional, reunindo compromissos, avanços e desafios – O IRB(Re) publicou hoje (30/04) o Relatório de Sustentabilidade 2025, que aborda os aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG) da sua gestão. O documento é alinhado às orientações da Global Reporting Initiative (GRI), organização internacional independente que criou o padrão mais utilizado no mundo para relatórios de sustentabilidade. A íntegra do documento está disponível no site da companhia, neste link:

https://www.irbre.com/wp-content/uploads/2026/04/Relatorio-de-Sustentabilidade-2025.pdf

“O ano de 2025 representa um marco na trajetória recente do IRB(Re). Consolidamos a retomada consistente da rentabilidade e zeramos os prejuízos acumulados, o que nos permitiu voltar a distribuir dividendos após cinco anos. Encerramos o exercício com R$ 145,7 milhões em reservas de lucros e lucro líquido de R$ 504,8 milhões, refletindo disciplina na subscrição, melhoria de sinistralidade, eficiência operacional e solidez financeira”, destaca Marcos Falcão, CEO do IRB(Re).

Conforme relatado no documento, no ano anterior, o ressegurador deu um passo adicional na integração entre desempenho econômico e sustentabilidade, estabelecendo metas socioambientais e de governança vinculadas à remuneração variável da Diretoria Estatutária. A companhia atualizou a Política ASG e aprovou sua primeira Política de Gestão Ambiental e Climática. O IRB(Re) também realizou, em 2025, o primeiro inventário anual de emissões de gases de efeito estufa (Escopos 1, 2 e 3) e compensou integralmente as emissões corporativas do exercício anterior, reafirmando o compromisso com a neutralidade de carbono até 2050.

“Entramos em 2026 com fundamentos sólidos, governança robusta e visão de longo prazo. Seguiremos comprometidos com disciplina técnica, responsabilidade socioambiental e geração sustentável de valor para nossos acionistas, clientes, parceiros e para a sociedade”, afirma o CEO.