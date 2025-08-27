3 benefícios e soluções corporativas para implementar na estratégia de employee experience

Em um mercado de trabalho competitivo, a atratividade de uma empresa deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser vantagem estratégica para o crescimento sustentável. Ao escolher um emprego — ou ao decidirem permanecer em determinada vaga — um dos principais fatores que influenciam os trabalhadores são os benefícios oferecidos, que implementam a jornada de employee experience das companhias. De acordo com uma pesquisa da MIT Sloan Management Review Brasil, em parceria com o Unico Skill, 70% dos profissionais afirmam que os benefícios têm grande influência em sua decisão de continuar na posição atual, mas apenas 49% estão satisfeitos com os pacotes que recebem.

Além disso, segundo o relatório Thriving Workplaces: How Employers Can Improve Productivity and Change Lives, da consultoria McKinsey & Company, a melhora na saúde e no bem-estar dos trabalhadores pode gerar até US$ 12 trilhões em valor econômico global, e organizações que priorizam a qualidade de vida dos colaboradores tendem a registrar ganhos significativos de produtividade, redução do absenteísmo, menores custos com saúde e maior engajamento e retenção de talentos.

Com base nesse cenário, listamos 3 benefícios e soluções corporativas que vêm ajudando organizações a se tornarem mais atrativas e competitivas no mercado, e estão redesenhando o que significa ser uma marca desejada por profissionais, parceiros e consumidores.

1 – Benefício de terapia

A saúde mental tornou-se um ponto central nas estratégias corporativas. Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) revelam que cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout, impactando diretamente o bem-estar dos colaboradores e o desempenho financeiro das empresas.

De acordo com Tatiana Pimenta, CEO e cofundadora da Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, “as corporações têm papel crucial em programas estruturados de cuidado com a saúde mental, e as que priorizam o bem-estar de seus colaboradores serão mais atrativas para talentos, especialmente das novas gerações, que valorizam ambientes que promovam equilíbrio e qualidade de vida”.

Com um ecossistema de soluções inteligentes em saúde mental, a Vittude desenvolve projetos apoiados em quatro pilares: diagnóstico, para mensurar e descobrir o cenário de saúde mental do time; educação, para desenvolver habilidades relacionadas à saúde mental dentro da empresa; clínica, oferecendo atendimento psicológico de qualidade aos colaboradores; e inteligência, gerenciando a estratégia de saúde mental com dados integrados.

2 – Benefício Farmácia

O Benefício Farmácia, solução desenvolvida pela Funcional Health Tech, pioneira e líder no desenvolvimento de tecnologias para programas de suporte a pacientes no Brasil, tem se consolidado como uma parceira relevante para empresas que buscam reduzir o absenteísmo, controlar a sinistralidade dos planos de saúde e promover uma cultura de cuidado contínuo entre os colaboradores.

Esse benefício permite que o colaborador compre medicamentos com desconto direto em folha, sem reembolso ou burocracia. O processo é 100% digital, com integração ao RH e possibilidade de personalização por perfil de colaborador, grupo de risco ou faixa salarial. Além da agilidade operacional, a empresa pode optar por subsidiar parcialmente ou totalmente os medicamentos, incentivando a adesão ao tratamento e promovendo uma cultura de saúde preventiva.

Para Amanda Coelho, Diretora de Negócios Corporativos da companhia, o acesso adequado ao tratamento dessas doenças é essencial para manter a produtividade e a saúde financeira das empresas. “Toda organização lida com ausências, mas quando viram rotina, o impacto ultrapassa a folha de ponto. Muitas dessas ausências têm origem em algo simples: falta de acesso ao tratamento certo, na hora certa. Às vezes o remédio custa caro ou o dinheiro já está comprometido. Como resultado, o problema se arrasta, vira atestado e afastamento. Quem sente é o negócio e as pessoas ao redor”, afirma a executiva.

3- Acessibilidade digital

Em um mundo cada vez mais conectado, a acessibilidade digital deixou de ser apenas uma exigência legal e passou a representar uma vantagem competitiva estratégica. Companhias que investem em soluções acessíveis demonstram compromisso com diversidade, inclusão e inovação — valores cada vez mais valorizados por talentos, consumidores e parceiros de negócio.

Uma das soluções disponíveis no mercado é o Hand Talk Plugin, solução da Hand Talk, startup brasileira pioneira no uso de inteligência artificial para acessibilidade digital. A ferramenta permite que sites corporativos ofereçam tradução automática para Libras (Língua Brasileira de Sinais), além de incorporar diversos recursos assistivos. Entre eles, o recurso Estilo de Texto, que possibilita a personalização da fonte da página com quatro opções: Padrão (mantém a fonte original do site), Atkinson Hyperlegible (voltada à legibilidade para pessoas com baixa visão), Newsreader (serifada, otimizada para leitura de textos longos) e Open Dyslexic (projetada para facilitar a leitura por pessoas com dislexia).

Com mais de 12 anos de atuação, a Hand Talk foi reconhecida internacionalmente por sua inovação, sendo premiada pela ONU como Melhor Aplicativo Social e eleita uma das startups mais inovadoras da América Latina pelo BID. “A acessibilidade digital não é apenas uma pauta social — é uma estratégia de negócios. Tornar um site ou serviço acessível amplia o público, melhora a experiência do usuário e fortalece a reputação da marca,” destaca Ronaldo Tenório, CEO e cofundador da Hand Talk.