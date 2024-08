Seguro para veículos clássicos e antigos é lançado no Brasil com cobertura especializada

Parceria entre a corretora Howden e a seguradora EZZE tem como objetivo proporcionar o acesso à compra de apólices para automóveis e motocicletas que passam a ser avaliados por sua raridade, assim como as obras de arte, e não como carros comuns pela Tabela FIPE – A Howden, corretora especializada em seguros de alta complexidade, em parceria com a seguradora EZZE, acaba de lançar no mercado brasileiro um produto inovador para Veículos Clássicos e Antigos, atendendo um nicho de veículos colecionáveis.

O seguro foi desenvolvido e direcionado para veículos colecionáveis, que atendem a critérios rigorosos de originalidade e conservação, muitas vezes identificados com a “placa preta”, uma certificação emitida por entidades especializadas e reconhecidas pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

Este produto foi criado para colecionadores, entusiastas que utilizam os carros de maneira limitada, em viagens, exposições, encontros e eventos, oferecendo uma cobertura personalizada que protege, por exemplo, contra danos materiais e acontecimentos naturais.

O produto desenvolvido no Brasil foi criado aproveitando a vasta experiência e liderança da Howden no mercado de seguros com uma paixão genuína por carros clássicos. Na Europa, a companhia se destaca como a corretora referência dos colecionadores mais exigentes, oferecendo uma cobertura altamente especializada.

A importância deste seguro no Brasil vai além da proteção patrimonial, desempenhando um papel crucial no fortalecimento e expansão do mercado local de veículos clássicos. A disponibilidade de uma cobertura adequada e especializada pode abrir novas oportunidades de investimento, que antes eram restritas pela falta de segurança.

“O setor de veículos clássicos permanece em destaque como um dos segmentos de maior potencial de valorização, atraindo investidores de diferentes perfis que reconhecem o valor duradouro e a singularidade desses bens extraordinários. Esta solução complementa nossa oferta de produtos especializados, que inclui coberturas para obras de arte, joias, aviação, embarcações e outras proteções patrimoniais diferenciadas”, completa Andoni Hernández, CEO da Howden Brasil.

Geralmente, o mercado de seguros foca em frotas modernas, deixando uma lacuna significativa para veículos clássicos e motocicletas vintage, que possuem peças raras e necessitam de reparos especializados. A Howden, em parceria com a EZZE, busca preencher esse espaço com um seguro dedicado a proteger e valorizar o patrimônio desses veículos. “Nossa proposta é atender a essa demanda específica, oferecendo uma cobertura que realmente reconhece e preserva o valor dos clássicos”, comenta Ricardo Minc, diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da Howden Brasil.

Um dos principais diferenciais deste novo seguro é a cláusula de valor acordado, que afere os veículos com base em sua raridade, de forma semelhante às obras de arte, ao invés de seguir a tradicional Tabela FIPE. Além disso, a Howden estabeleceu uma rede de avaliadores especializados para assegurar que a avaliação do veículo seja feita de maneira precisa e adequada.

“A avaliação feita por um especialista adiciona credibilidade ao veículo segurado no mercado, o que é particularmente importante ao vender ou transferir a propriedade. Isso tranquiliza os potenciais compradores ou outras partes interessadas quanto ao valor do carro”, explica Ricardo Minc.

Parcerias para potencializar a preservação da história dos veículos antigos

A Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) é uma das principais parceiras deste lançamento, oferecendo aos seus associados um desconto exclusivo. “Este seguro chega para atender a um nicho de mercado que não é priorizado pelas seguradoras tradicionais, oferecendo uma solução acessível e especializada”, afirma Roberto Suga, ex-presidente e atual conselheiro da FBVA.

A Seguradora EZZE também fará parte deste lançamento. “A EZZE mais uma vez inova no mercado brasileiro e, em parceria com Howden, traz proteção para os carros antigos, bens de valores inestimáveis”, destaca Gabriel Bugallo, vice-presidente Técnico da EZZE Seguros.

Sobre a Howden

A Howden é uma corretora especializada em seguros de alta complexidade, presente em mais de 55 países. No mundo, administra US$ 38 bilhões em prêmios em nome de seus clientes e emprega 18 mil pessoas. No Brasil, em parceria com as principais seguradoras do mercado, atende corporações, multinacionais e pequenas e médias empresas (PME’s). Com sede em São Paulo (SP) e escritórios em Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT) e Curitiba (PR) a corretora, que conta com especialistas que combinam conhecimento local com experiências globais, tem como diferencial os talentos mais reconhecidos do mercado em suas vertentes.

Sobre a EZZE

A EZZE iniciou sua operação no Brasil há quatro anos com um modelo de partnership, no qual os executivos são sócios da seguradora, e tem investido na contratação de profissionais que participam ativamente das áreas responsáveis por consolidar sua estratégia multiproduto e multicanal. A companhia é 100% nacional e atingiu a marca de R$ 1 bilhão de prêmios emitidos, através da distribuição de mais de 80 produtos em todo o território brasileiro.

Sobre a Federação

A Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), entidade cultural sem fins lucrativos, foi fundada em 1 de maio de 1987 por um grupo de visionários que buscaram uma organização, que pudesse representar os interesses de colecionadores e antigomobilistas junto aos órgãos públicos, bem como organizar a demanda de um número crescente de interessados por veículos antigos.

Desde 1999 faz parte da FIVA – Fédération Internationale Véhicules Anciens (em português Federação Internacional de Veículos Antigos), órgão máximo do antigomobilismo mundial.