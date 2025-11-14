Seguro de vida cresce 12,13% até setembro, mostra Boletim Mensal da Susep

Segmento de seguros de danos e pessoas arrecadou R$ 164,82 bilhões nos nove primeiros meses de 2025 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o Boletim Mensal com os principais indicadores do setor de seguros referentes ao mês de setembro de 2025. De janeiro a setembro de 2025, o setor supervisionado pela Susep movimentou R$ 313,09 bilhões, valor 3,43% menor, em termos nominais, do que o registrado no mesmo período de 2024, quando foram apurados R$ 324,23 bilhões.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios totalizaram R$ 198,61 bilhões no acumulado dos nove primeiros meses do ano, o que representa um aumento nominal de 9,72% frente ao mesmo intervalo do ano anterior.

Os seguros de danos e pessoas (sem incluir o VGBL) somaram R$ 164,82 bilhões em receitas até setembro, com crescimento nominal de 7,45% em relação ao mesmo período de 2024.

Nos seguros de pessoas, o destaque foi o seguro de vida, que registrou aumento de 12,13% em termos nominais e de 6,59% em termos reais no período de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo intervalo de 2024.

Entre os seguros de danos, o seguro auto apresentou crescimento nominal de 6,12% e avanço real de 0,89% em relação aos nove primeiros meses do ano passado.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de setembro, disponível no site da Susep:

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2025

Para consultar os dados da Autarquia de forma mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros – o Painel Susep.

https://www2.susep.gov.br/safe/menuestatistica/pims.html