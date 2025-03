Seguro de vida como ferramenta de planejamento financeiro para mulheres

A independência financeira, alicerce da autonomia feminina, esbarra em obstáculos como a sobrecarga de responsabilidades, interrupções na carreira e desigualdade salarial. Diante disso, o seguro de vida é um aliado para as mulheres, oferecendo proteção e segurança em um mundo marcado por incertezas.

Conciliar carreira, família e vida pessoal ainda é uma das maiores dificuldades para as mulheres. De acordo com Rosangela Campos, Executiva Comercial da Sancor Seguros, a dupla jornada e a interrupção da carreira pela maternidade impactam diretamente o planejamento financeiro feminino.

“As mulheres assumem muitas funções na educação dos filhos e anterior a isso passam por um grande desafio na interrupção da carreira em seu tempo de licença com a maternidade. Dentro do lar assumem em grande maioria papéis de comando da casa, e no trabalho, enfrentam a diferença de cargos e salários.”

Ferramenta de planejamento

Uma das formas de manter suas finanças seguras e também estáveis é o seguro de vida. Hoje, o item é retratado como uma salvaguarda monetária, empregada para lidar com as contas de saúde, garantir estudos infantis e sustentar os níveis econômicos.

“É um produto que ampara e protege o patrimônio financeiro, e também traz tranquilidade para que ela possa prevenir eventuais diagnósticos de doenças, ou seja um benefício em vida. A apólice é um complemento financeiro no planejamento de vida desta mulher”, destaca Rosangela.

Além disso, o seguro de vida proporciona liquidez imediata em momentos de necessidade, garantindo que a família tenha suporte sem comprometer seu patrimônio.

Estratégias de proteção

Quando os tempos são difíceis e a economia é instável, garantir que as pessoas possam lidar com problemas de dinheiro é importante. Para as mulheres, essa preparação é mais crítica porque elas suportam obstáculos extras, incluindo paradas de carreira para maternidade, disparidades salariais e viagens duplas esmagadoras.

O Fórum Econômico Mundial afirma que globalmente, elas ganham 20% menos que os homens. No Brasil, o IBGE relata uma discrepância de 22%. Além disso, um estudo da FIA Business School destaca que 62% das mulheres são principalmente responsáveis pelas finanças domésticas, mas simplesmente 27% se comprometem rotineiramente com investimentos futuros.

“Tempo de qualidade com a família, segurança emocional e uma reserva são alguns dos benefícios da cobertura. Com ele há garantia que tenhamos suporte financeiro caso haja um momento delicado, como uma hospitalização ou o diagnóstico de uma doença grave.”

Além disso, há produtos específicos para o público feminino que oferecem coberturas para doenças que afetam especialmente as mulheres, como câncer de mama, ovário e colo do útero. Também existem seguros personalizados, que podem ser adaptados a diferentes perfis e necessidades.

“Em caso de diagnóstico, o seguro permite não só o tratamento da doença, mas tratamentos alternativos, além de dar mais oportunidades de reconstrução de uma vida para a mulher. Seguro de vida, é vida, e pessoas compram benefícios em vida”, conclui Rosangela Campos.