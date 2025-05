O seguro de vida como legado: MAG Seguros identifica crescimento da adesão das mães à proteção familiar

Segmento alcançou crescimento de 16% no número de contratação de seguro de vida por mães no último ano – Cada vez mais atentas ao planejamento financeiro de suas famílias, cresce a busca das mães brasileiras pela contratação de seguros de vida. De acordo com a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), o setor registrou um aumento de 16,2% em relação a 2023, o equivalente a R$72,7 bilhões. Esses dados reforçam a preocupação dessas mulheres em deixar um legado de segurança financeira para seus filhos e familiares.

Segundo um levantamento do Serasa, realizado em parceria com a Opinion Box, cerca de 93% das mulheres participam financeiramente em suas famílias, enquanto 33% são as únicas responsáveis pelas contas da casa, sendo tomadoras de decisão no que diz respeito ao sustento, educação, finanças e futuro de suas famílias. Em relação aos principais objetivos financeiros das mulheres, o estudo aponta que 35% das entrevistadas buscam conquistar a segurança financeira de suas casas.

“A figura da mãe é a peça central no cuidado contínuo com a família, a base da força, cuidado e amor, e o seguro de vida é uma ferramenta garantidora de que, mesmo na ausência, seus filhos e familiares estarão amparados a longo prazo. Todo o planejamento familiar, assim como a manutenção da casa, os estudos dos filhos, o cuidado com os idosos, a saúde e tantos outros desafios das famílias modernas ganham um suporte necessário no seguro de vida”, afirma Márcio Batistuti, diretor comercial da MAG Seguros.

Em linha com o estudo, a MAG Seguros, especialista em vida e previdência, registrou em 2024 o aumento de 16% no número de contratações de seguros de vida realizados por mães. Essa demanda reflete uma alta procura desse público pelo suporte necessário em momentos de imprevisibilidade.

“O seguro vai além do presente, proporciona tranquilidade em momentos de incerteza, também servindo como um apoio para sucessão empresarial e patrimonial. Ele atua na longevidade financeira, gerando qualidade de vida para essas famílias”, finaliza o executivo.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.