MetLife amplia portfólio de seguro de vida individual com novas coberturas para uso em vida

Novidades incluem indenizações para cirurgias, invalidez majorada e a ampliação da cobertura Amparo Funeral – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, anuncia a expansão do seu portfólio de seguros de vida individual, com o lançamento de novas coberturas voltadas ao uso em vida. A iniciativa visa oferecer mais flexibilidade aos clientes, com soluções que contribuem para o bem-estar financeiro em casos de sinistro e o planejamento de longo prazo para o segurado.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 1 milhão de internações por causas externas de janeiro a dezembro de 2024, incluindo acidentes de trânsito, quedas e acidentes de trabalho, o que reforça a importância de mecanismos de proteção financeira em situações inesperadas. “Nesse contexto, as novas coberturas da MetLife oferecem suporte para eventos que impactam diretamente a autonomia e a renda do segurado”, explica Jaime Neto, diretor de Desenvolvimento de Produtos e Dados da MetLife Brasil.

Entre as principais novidades estão as coberturas de Cirurgias e Invalidez Acidental Majorada. A proteção para Cirurgias garante indenização ao segurado em caso de realização de procedimentos cirúrgicos previstos na apólice, que contempla até 200 tipos de cirurgias cobertas. A cobertura prevê o pagamento de indenização de até 100% do capital segurado contratado a cada 12 meses, com restabelecimento automático do capital segurado a cada novo período anual.

Já a cobertura de Invalidez Acidental Majorada garante o pagamento de até 100% de indenização em caso de acidentes que prejudiquem uma função motora ou membros cobertos pela apólice, incluindo situações especificas, como a perda funcional do movimento de pinça (oposição do polegar) comprometendo significativamente a funcionalidade da mão.

Além dessas inclusões, a cobertura Amparo Funeral, já disponível no portfólio da MetLife, foi ampliada. O serviço, que pode ser utilizado por meio da Assistência 24h ou reembolso de despesas, agora é extensível a pai e mãe.

“Estamos muito entusiasmados em ampliar nosso portfólio de Vida Individual com coberturas que vão além da proteção tradicional, oferecendo aos nossos clientes soluções práticas e inovadoras para apoiar o cliente em momentos críticos da sua vida. Nosso objetivo é entregar flexibilidade e segurança, ajudando as famílias a enfrentar imprevistos com mais tranquilidade”. Além dessas relevantes entregas, nosso time continua desenvolvendo várias soluções inovadoras que serão entregues nos próximos meses como soluções ao mercado, completa Jaime.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br