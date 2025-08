Mais protegidos: adesão ao seguro de vida é 2,5 vezes maior entre os brasileiros que possuem previdência privada

Sete em cada dez pessoas que compõem esse grupo também afirmam possuir uma reserva financeira para emergência – Entre os brasileiros que possuem previdência privada, 44% também contam com um seguro de vida, percentual 2,5 vezes maior do que os que não aplicam naquela modalidade de investimento. Os dados fazem parte de uma pesquisa encomendada pela Bradesco Vida e Previdência ao Instituto Datafolha.

Segundo Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência, a previdência privada e o seguro de vida são soluções complementares fundamentais para um planejamento financeiro sólido. “Enquanto a previdência permite a acumulação de recursos para o futuro, propiciando a realização de projetos e estabilidade nas etapas de vida mais avançadas, o seguro de vida protege a família e o patrimônio diante dos mais diversos imprevistos, desde a perda temporária de renda até a cobertura de doenças graves. Juntos, esses dois instrumentos possibilitam a construção de um planejamento financeiro consistente, capaz de proporcionar tranquilidade ao segurado e a seus beneficiários”, explica o executivo.

O levantamento aponta, ainda, que 71% dos entrevistados com previdência privada afirmam possuir uma poupança, frente a 47% entre os que não contam com um plano. Além disso, 69% dizem ter uma reserva financeira para emergências, contra 40% daqueles que não investem na previdência.

“Os dados evidenciam uma relação clara entre a previdência privada e a cultura do planejamento financeiro. Quem investe em previdência tende a adotar uma postura mais estruturada em relação às finanças, que inclui não apenas a preparação para o futuro, mas também a preocupação de contar com um lastro financeiro para fazer frente a eventuais imprevistos”, completa Scripilliti.

Metodologia

Realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Bradesco Vida e Previdência, a pesquisa, de abrangência nacional, entrevistou 2.007 pessoas com idade a partir de 16 anos em dezembro de 2024. O estudo teve como objetivo medir o conhecimento do brasileiro sobre a previdência privada.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

