MAG Seguros personaliza apólice de doenças graves e cirurgias para o CCS-RJ

O objetivo é atender os associados, funcionários e diretoria do Clube, além de seus familiares

Na manhã da última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), recebeu para uma palestra em sua nova sede no Centro do Rio, Jorge Augusto Marinho Junior, gerente de contas da MAG Seguros.



O evento teve início com a exibição de um vídeo da presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, que estava fora da cidade, e em seguida conduzido pelos diretores Marco Aurélio Marques e Dayse Magesti.



“O encontro com a MAG foi muito proveitoso. O objetivo principal era que o Jorge Marinho esclarecesse dúvidas sobre a apólice de doenças graves e cirurgias que foi desenhada especificamente para o Clube, com coberturas e custo diferenciado”, explica Dayse Magesti.



Entre as premissas para a adesão ao seguro personalizado para o Clube estão a simplificação da contratação e do faturamento, obrigatória declaração pessoal de saúde e atividades na implantação e novas adesões também simplificada; desconto sobre o produto; idade máxima para inclusão nas coberturas de doenças graves e cirurgias de 65 anos; adesão de familiares.



Os segurados tem cobertura para doenças como Câncer; Acidente Vascular Cerebral Agudo; Infarto Agudo do Miocárdio; Doença de Alzheimer; Insuficiência Renal Crônica; Transplante de Órgãos; Paralisia de Membros entre outras. Quanto as cirurgias são mais de 900 cobertas, sendo que os níveis de indenização variam de 5 mil a 50 mil, de acordo com a complexidade da cirurgia.



Para o gerente de contas da MAG, Jorge Augusto Marinho Junior, os principais benefícios de aderir a apólice de doenças graves e cirurgias são a reposição de renda, os custos com o pós-cirúrgico e tratamento, os medicamentos e os de logística com tratamentos longos.

Sobre o CCS-RJ

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Diretores e associados do CCS-RJ presentes na palestra da MAG