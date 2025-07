Dia do Comerciante: seguro de vida ganha espaço como ferramenta de planejamento financeiro

O Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, chama atenção para um novo olhar aos negócios. Em um ambiente cada vez mais desafiador, o seguro de vida vem conquistando espaço como uma ferramenta estratégica de planejamento financeiro e de proteção de pequenos comércio e microempreendedores.

De acordo com dados do Sebrae, cerca de 17% das empresas de pequeno encerram suas atividades em até cinco anos, entre as microempresas, o índice é ainda maior e chega a 21,6%. O setor do comércio apresenta a maior taxa: 30,2% não sobrevivem após os primeiros cinco anos de operação.

Nesse cenário, o seguro de vida passa a ser reconhecido como uma ferramenta de gestão de risco. “Em momentos críticos e de imprevistos, ele pode oferecer ao empreendedor ou a sua família, os meios necessários para reorganizar o negócio ou assegurar sua continuidade, evitando que tudo o que foi construído com tanto esforço se perca”, afirma Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

As apólices atuais vão além da cobertura para morte ou invalidez. Muitas delas incluem benefícios em vida, como coberturas de Doenças Graves, Invalidez, Assistência Telemedicina (Palavra de Médico) e orientação psicológica, por exemplo. Pode haver variações de coberturas e assistências conforme o produto escolhido.

“É comum que o pequeno empreendedor concentre seus investimentos no próprio negócio, muitas vezes sem pensar em um plano de contingência. O seguro de vida surge como um suporte”, complementa Malavazi.

Para atender as necessidades específicas de cada empresa e comércio, a Bradesco Vida e Previdência conta com a Família Empresarial Flexível com produtos sob medida. Nela, destacam-se o seguro Empresarial Flexível Capital Global, com opções de contratação nas modalidades Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, o produto inclui benefícios adicionais como assistência cesta básica e auxílio natalidade; e o seguro Empresarial Flexível Bradesco MEI, uma solução acessível, possibilitando a contratação da apólice de vida que pode ser estendida a um funcionário.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

