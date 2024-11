SegPartners celebra com a Suhai marco na produção de seguros

A parceria com a seguradora, que garante aceitação de seguros para motos, carros e caminhões, vem crescendo a cada mês – A SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB) ultrapassou pela primeira vez, no mês de julho de 2024, a produção de R$ 1 milhão em seguros na Suhai Seguradora. Celebrando a marca, que segue crescendo, o CEO da SegPartners, Paulo Rogério dos Santos, foi convidado para um almoço com a diretoria da seguradora, que aconteceu nesta quarta-feira, 13 de novembro.

Paulo esteve acompanhado da Gerente Executiva Comercial da Segpartners, Rosana Grande e do Conselheiro do grupo, Marcos Benvenuto. Eles foram recebidos pelo Diretor Executivo Comercial da Suhai, Eduardo Grillo, pelo Superintendente Comercial, Johnny Maurício, e pela Executiva de Contas Sênior, Mari Oliveira.

No almoço, Eduardo Grillo lembrou a primeira reunião de aproximação com o grupo SegPartners e salientou sua expectativa de que estava se iniciando uma parceria de grande sucesso.

Para o CEO da SegPartners, é muito importante a parceria com a Suhai, que é conhecida como a seguradora do sim, pois atende os clientes que não têm aceitação para seus veículos nas seguradoras tradicionais. “A seguradora tem sido grande parceira dos corretores de seguros ao oferecer produtos personalizados para motos, carros e caminhões, e garantir aceitação independente do modelo ou ano do veículo. Por isso a produção dos membros da SegPartners vem subindo, e esta parceria ainda está apenas no início, mesmo atingindo marcas históricas de R$ 1 milhão de produção no mês de julho e uma projeção de mais de 10 milhões em 2024”, aponta.

Foto: SegPartners e Suhai Seguradora: (E/D) Marcos Benvenuto, Johnny Mauricio, Mari Oliveira, Paulo Rogério dos Santos, Eduardo Grillo e Rosana Grande