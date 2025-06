Select Operadora de Saúde completa cobertura nacional e avança para o interior com investimento robusto e estratégia personalizada

Com mais de R$ 150 milhões investidos na estruturação da operação nacional, operadora fortalece rede credenciada, aposta em produtos regionalizados e fecha o ciclo de implantação nas 27 capitais brasileiras – A Select Operadora de Saúde concluiu com êxito o processo de implantação em todas as capitais brasileiras. O feito marca um importante ciclo de crescimento e estruturação da operadora, que em menos de um ano multiplicou por mais de 13 vezes sua base de beneficiários. Agora, com a presença nacional consolidada, a empresa inicia uma nova etapa focada na expansão para o interior dos estados e na fixação em microrregiões.

Com um investimento já superior a R$ 150 milhões, a estratégia da operadora priorizou o entendimento das especificidades regionais, promovendo encontros com prestadores, corretores e lideranças locais, além de ações de fortalecimento de marca. O resultado é uma rede credenciada em franca expansão e uma proposta de valor que combina eficiência, personalização e ampla liberdade de escolha aos usuários.

“Viajar tanto e conhecer públicos tão diversos foi um desafio e tanto — mas muito enriquecedor. Cada região tem suas próprias demandas, e entender isso de perto foi essencial para que a gente construísse uma proposta de valor que realmente fizesse sentido para cada local”, explica Luiz Carlos Dornelles Junior, superintendente executivo da Select. “Agora, para o segundo semestre, o foco é consolidar tudo que construímos, ampliar a rede credenciada e investir cada vez mais na experiência do cliente”, completa.

Maicon Arrais, Superintendente de Marketing da Select, também destaca a importância da estratégia de posicionamento e da força da comunicação regionalizada para alcançar esse marco:

“Realizar 27 lançamentos em 27 estados em pouco mais de um ano não é só uma conquista de logística, é a prova viva de que quando o marketing entende o Brasil de verdade, ele conecta, gera valor e posiciona. A gente não vende plano, a gente entrega cuidado e atenção local, presença estratégica e propósito. É um orgulho imenso ver a Select ocupando esse lugar no coração de tanta gente”, pontua Arrais.

Lançar com grande magnitude em todas as capitais, com eventos robustos, identidade local e performance de ponta, exigiu um trabalho intenso de planejamento, criação e agilidade. “O que outras empresas levariam de 3 a 5 anos para construir, a gente entregou em tempo recorde em cerca de 15 meses com consistência, equipe comprometida e uma visão muito clara de onde queremos chegar”, lembra o profissional.

Passos estratégicos

A estratégia de entrada em novas praças foi cuidadosamente planejada: o movimento começou pelo Centro-Oeste e Sul do País, com destaque para a matriz instalada em Curitiba, seguido por lançamentos no Nordeste e no Norte, sempre guiados pela demanda já existente nas praças onde a operadora havia iniciado a comercialização.

Segundo José Cavalcanti Junior, superintendente corporativo da Select, a experiência acumulada nesse processo de expansão é o grande diferencial para a nova fase. “Em 10 meses, percorremos todas as regiões do Brasil, conhecemos as diferenças culturais, os perfis do público e aprendemos muito com cada passo. Isso nos deu base para desenvolver produtos regionalizados, com soluções específicas e preços acessíveis”, afirma. “Algumas regiões são bem supridas de operadoras, mas outras, como o Norte, têm carências graves de atendimento. Nossa proposta é suprir essas lacunas com qualidade, eficiência e proximidade”, reforça.

A Select também destacou a importância dos eventos realizados em cada nova localidade: dois por região — um voltado aos prestadores de serviços (como médicos, clínicas, hospitais e laboratórios) e outro para corretores e representantes comerciais. As ações ajudaram a consolidar a imagem da operadora como uma parceira estratégica e próxima do mercado.

No total, a base de vidas cobertas pela empresa com berço no estado de Goiás, saltou de 3 mil para mais de 40 mil em menos de um ano. “Esse resultado só foi possível graças à confiança de nossos parceiros em todo o Brasil. Médicos, corretores, donos de clínicas e hospitais abraçaram o projeto da Select. Esse apoio foi fundamental para alcançarmos esse marco”, celebra Cavalcanti.

Para o segundo semestre de 2025, a operadora prepara o lançamento de novos produtos regionais, com foco em soluções tecnológicas e melhoria da jornada do cliente, mantendo o compromisso de seguir próxima de seus usuários e preparada para os novos desafios do setor.

Sobre a Select

Atuando há mais de 30 anos no mercado de saúde suplementar no Brasil, a Planmed mira novos horizontes ao migrar para Select Operadora de Planos de Saúde, incorporando novos produtos e serviços ao seu portifólio, expandindo atendimento para além dos limites do estado de Goiás, com foco em atendimento nacional, com rede própria e credenciada e um leque de prestadores de serviços, além de investimento em toda a estrutura, o que a torna uma das gigantes em planos de saúde no Brasil.

Mais informações podem ser obtidas no site https://selectsaude.com.br/