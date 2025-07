Onmed aposta em expansão no RS com lançamento de novo plano de saúde regional

A Onmed, operadora de planos de saúde com atuação estratégica no Rio Grande do Sul, acaba de lançar o produto Comfort, um plano que une ampla cobertura regional e preços competitivos para atender uma demanda crescente do mercado gaúcho. Com abrangência superior aos demais produtos da grade comercial da operadora, o Comfort atende não apenas Porto Alegre e sua Região Metropolitana, como também importantes municípios do Litoral Norte do Estado e da Região do Vale dos Sinos — onde o destaque é a parceria com o Hospital Regina, de Novo Hamburgo, referência em qualidade assistencial na região.

A novidade reforça o posicionamento da Onmed como uma operadora comprometida com a inovação e a escuta ativa das demandas do mercado. “Desenvolvemos esse produto com base nas necessidades identificadas por nossos parceiros comerciais. Havia uma lacuna clara por um plano com cobertura mais ampla, sem perder a atratividade em preço. O Comfort nasce com esse DNA: entregar valor, rede de excelência e competitividade”, afirma o diretor Nacional de Vendas da Onmed, Frederico Nogueira.

Segundo o executivo, a expectativa da operadora é ambiciosa: crescer 50% em vendas com a chegada do novo plano, que está disponível em diferentes modalidades, oferecendo ao cliente a possibilidade de contratação com ou sem coparticipação, em acomodações apartamento ou enfermaria. Além da opção empresarial, o plano também poderá ser contratado na modalidade coletivo por adesão, por meio das administradoras parceiras Affiance e Qualicorp.

O evento de lançamento do novo produto aconteceu no dia 2 de julho, durante evento realizado no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, reunindo corretores, executivos do setor, das administradoras, além de lideranças da própria operadora.

Pela Onmed, participaram Frederico Nogueira, responsável pela condução do evento e o diretor executivo da ESB.Corp, holding controladora da operadora, Raphael Loures. Representando a Affiance esteve presente a diretora comercial Fabiana Cardoso, e pela Qualicorp, o gerente regional, Marcelo Carvalho.

“O lançamento do plano Comfort marca a ampliação do portfólio da Onmed, alinhado à estratégia de expansão territorial e de fortalecimento da atuação junto aos corretores e canais parceiros. A empresa passa a oferecer ao mercado uma solução completa, acessível e aderente aos novos tempos da saúde suplementar”, conclui Nogueira.

Foto: Representantes da Onmed, ESB.Corp e Affiance celebram novo lançamento da operadora