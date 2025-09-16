Formação mostra os impactos da Reforma Tributária sobre o setor de saúde suplementar

Curso acontece nos dias 16, 18 e 23 deste mês e reúne time de especialistas no corpo docente

A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) apresenta neste mês um curso com foco em uma atualização determinante para o setor. Nos dias 16, 18 e 23 de setembro, acontece o “IBS e CBS: Como fica o recolhimento de Tributos pelos Planos de Saúde”.

De forma prática e atualizada, a formação mostrará os impactos da Reforma Tributária sobre a saúde suplementar, especialmente em relação ao recolhimento dos tributos: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Direcionado a operadoras de planos de saúde, o curso aborda os novos regimes de incidência, apuração, créditos fiscais e as regras de transição previstas para o novo sistema tributário.

“É um curso específico, criado e customizado, para que possamos entender o que muda, de fato, no cenário de recolhimento de tributos depois da Reforma Tributária para as operadoras de planos de saúde a partir de janeiro do ano que vem”, comenta Marcos Novais, diretor da UCA e coordenador do curso. Com modelo de ensino que reúne aulas expositivas, abordagem prática e aplicada à realidade do setor, a formação terá estudos de casos específicos de operadoras de planos de saúde, simulações de cálculo de IBS e CBS, entre outras atividades dinâmicas. Especialistas do setor, com ampla bagagem na área jurídica e com atuação direta nos diálogos sobre a reforma tributária formam o corpo docente:

Marcos Novais (diretor da UCA e coordenador do curso);

Nathalia Pompeu (diretora executiva da Hapvida e coordenadora do curso);

Fabiana Lopes Pinto Santello (sócia-fundadora do Lopes Pinto Nagasse Advogados);

Alfredo Teixeira Neto (sócio de impostos da EY);

Vanessa Rahal Canado (professora de direito tributário e coordenadora do núcleo de tributação do Insper);

Victor Christ Alves (head de tax do Grupo Amil);

Luis Gustavo Antonio Silva Bichara (sócio-fundador do Bichara Advogados);

Camilla Cavalcanti (diretora na Seta Public Affairs Solutions);

Daniel Loria (ex-diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda);

Rodrigo Nogueira (diretor tributário da Hapvida).

“Muita coisa vai mudar, passando pelas notas fiscais e pelos documentos de escrituração. Serão necessárias diversas adaptações, principalmente nos ERPs (em inglês, Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos Empresariais), para que seja possível sair de um modelo de tributo cumulativo, que até então estávamos acostumados, com PIS, Cofins e ISS, para um modelo não cumulativo agora, com IBS e CBS”, completa Novais. As inscrições estão abertas até 16 de setembro, e os interessados podem garantir sua vaga por meio do site oficial da UCA: www.abramge-uca.com.br. Sobre a UCA

A Universidade Corporativa da Saúde Suplementar (UCA) é uma iniciativa voltada para a capacitação e qualificação de profissionais do setor. Com cursos especializados, busca fomentar a excelência na gestão da saúde suplementar no Brasil.

Curso: IBS e CBS: Como fica o recolhimento de Tributos pelos Planos de Saúde

Carga horária: 9 horas

Duração: 16, 18 e 23 de setembro

Horário: das 19h às 22h

Modalidade: Online e ao vivo (plataforma UCA)



Para mais informações, entre em contato pelo e-mail cursos@abramge-uca.com.br ou pelos telefones (11) 3289-7511 e (11) 97358-5626 (whatsapp).