Dia das Mães: maternidade solo pode trazer sobrecarga emocional diante de múltiplas responsabilidades

Psicóloga da rede Meu Doutor Novamed destaca importância do autocuidado e do acolhimento – Dados do Censo 2022 indicam que há cerca de 8 milhões de mães solo no Brasil. São mulheres que cuidam sozinhas de seus filhos e precisam conciliar responsabilidades domésticas, profissionais e familiares. Para dar conta de todas essas tarefas, o esforço físico e emocional é gigantesco.

De acordo com a psicóloga Thamires Henrique de Lima, que atende nas unidades da rede Meu Doutor Novamed em São Paulo (Barra Funda e Paulista), essas mães podem experimentar umd esgaste emocional significativo. A especialista reforça que as demandas maternas mais frequentes, nesse contexto, nas terapias, estão relacionadas à sobrecarga emocional decorrente das inúmeras responsabilidades assumidas.

“São diversos fatores que se acumulam, como a educação, o suporte emocional, a parte financeira e a manutenção do emprego”, explica.

A psicóloga também chama atenção para o fato de que muitas mães solo não contam com uma rede de apoio colaborativa e acolhedora. E, por assumirem todas as responsabilidades sozinhas,muitas vezes enfrentam a falta de tempo de qualidade com os filhos.

“A somatização desses fatores contribui para que muitas mulheres apresentem quadros de depressão, ansiedade, desesperança, medos, inseguranças e impaciência”, alerta.

Acolhimento e autocuidado

Além de oferecer acolhimento ao sofrimento psíquico, Thamires incentiva as mulheres a validarem suas próprias histórias: “a mãe solo não precisa dar conta de tudo e não deve secolocar no lugar de ‘mulher maravilha’. Essa posição pode cobrar um preço que talvez não seja possível. Se acolha, busque ajuda profissional”, orienta.

A psicóloga reforça ainda uma estratégia importante para tornar o dia a dia mais leve: o autocuidado, por meio da adoção de hábitos simples, mas que contribuem para uma perspectivamais positiva da vida, como a prática de atividade física, alimentação saudável, regulação do sono, além de momentos de qualidade com a família, amigos e tempo para si mesma — sempre sem culpa e respeitando as próprias possibilidades e realidade.

“Uma mudança na rotina já impacta positivamente essa nova configuração familiar. Também é importante delegar tarefas aos filhos ou a outros integrantes da casa, incentivar a organizaçãoe estabelecer limites”, conclui.

A rede Meu Doutor Novamed conta com profissionais capacitados para acolher e orientar mulheres em diferentes contextos da maternidade, reforçando a importância do cuidado coma saúde mental.

Foto: a psicóloga Thamires Henrique de Lima