Com escuta ativa do corretor, Bradesco Saúde promove evolução da jornada no Portal de Negócios

Parceiros comerciais aprovam funcionalidades, que são desenvolvidas de acordo com suas necessidades – Proporcionar uma jornada digital cada vez mais ágil, completa, e que concentre, em um só lugar, todas as necessidades do corretor. Com esse olhar, a Bradesco Saúde tem adotado uma série de funcionalidades no Portal de Negócios, ambiente destinado aos parceiros comerciais do Grupo Bradesco Seguros. A partir de uma série de inovações, os processos de gestão e venda de planos foram otimizados, com soluções que atendem às necessidades do corretor e de seus clientes.

Entre as funcionalidades já implementadas, destaque para o recomendador de planos SPG (3 a 199 vidas), ferramenta que possibilita ao corretor receber a indicação do plano mais adequado ao perfil do contratante, a partir das preferências em relação ao preço e rede credenciada, por exemplo. Ainda é possível comparar diferenciais e benefícios das alternativas encontradas, inclusive comparando com o eventual atual plano do cliente.

Outras facilidades do portal são a possibilidade de obtenção de faturas e envio de simulações ao cliente, além de maior autonomia na gestão do pós-venda, com a opção de alteração de dados cadastrais do contratante e do beneficiário, bem como solicitar carteirinha, informações sobre reembolso e documentos diversos, como a declaração de quitação de débitos do contratante. Tudo diretamente pelo portal, sem a necessidade de contato telefônico.

Escuta ativa

As melhorias implementadas na jornada do corretor são resultado de um processo constante de escuta ativa do corretor, entendendo suas necessidades.”Facilitar e simplificar as vendas é foco contínuo da Bradesco Saúde. As melhorias atendem a demandas dos próprios corretores e são o resultado de um relacionamento cada vez mais próximo da operadora com nossos parceiros. Estamos em constante evolução, sempre em um processo de escuta ativa para promover a evolução da jornada do corretor”, afirma o superintendente sênior da Bradesco Saúde, Giuliano Borro.

Live e pesquisa de satisfação

Recentemente, a Bradesco Saúde promoveu uma live para reforçar as facilidades que as funcionalidades propiciam aos corretores. Além de encontros com corretores, a operadora também realiza periodicamente pesquisas de satisfação. A mais recente delas atestou a aprovação dos corretores ao recomendador de planos, com avaliações positivas sobre facilidade de uso, efetividade em recomendar planos e assertividade dos valores simulados.

“Após um acompanhamento de nove semanas de pesquisas, identificamos que a solução proporcionada pelo recomendador de planos foi satisfatória para os corretores de saúde”, comemora Borro, reforçando que o processo de aprimoramento é contínuo e seguirá com novidades.

Clique aqui para acessar o Portal de Negócios do Grupo Bradesco Seguros:

https://wwwn.bradescoseguros.com.br/pnegocios2/wps/portal/portaldenegocios/!ut/p/z1/jY9BC4JAFIR_SweP-R5GYd0kQwpJAkV7l9DYVmHdlXVr6d8ndQrKmtsM3wwMEBRAsrw1vDSNkqUY_JEWpziKt7j0vX0S4gYPmGZrL40QkznkTwC_KECgf_ojAI3P50C_kB0QF6p6vQlkNfM5kGYXppl2r3qIa2O6fuWgg9ZalyvFBXPPqnXwU6VWvYHinYSuzQqcUnW3weQB2s9zIA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Foto: Giuliano Borro, superintendente sênior da Bradesco Saúde