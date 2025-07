Clube+Saúde é diferencial na estratégia do corretor na oferta dos planos Bradesco Saúde

São mais de 500 ofertas de produtos e serviços em condições especiais para o beneficiário, com destaque para saúde e bem-estar – Além da tranquilidade de contar com a assistência da rede médico-hospitalar credenciada e dos diversos programas de cuidados com a saúde, um outro diferencial para a experiência do beneficiário tem sido explorado pelos corretores na estratégia de oferta dos planos Bradesco Saúde: o Clube+Saúde, plataforma exclusiva que oferece descontos em produtos e serviços.

São mais de 500 ofertas para compras online ou em estabelecimentos físicos conveniados em todo o país, com destaque para os voltados a saúde e bem-estar. Entre os produtos e serviços em condições especiais nessas categorias, estão:

Até 85% em medicamentos de marca e genéricos em todo o Brasil

Até 25% em SPAs e academias

Até 25% em produtos de beleza, óticas e suplementos

Até 25% em clínicas de vacinas

15% em alimentação saudável

Além das ofertas que contribuem diretamente para manter o estilo de vida saudável, os beneficiários também têm acesso a condições especiais em diversos outros segmentos, como gastronomia, viagens, serviços de assistência, educação, vestuário, lazer e entretenimento. “As pessoas estão cada vez mais conscientes sobre o autocuidado, o que reflete na demanda crescente por produtos e serviços com foco em saúde e bem-estar. Com o Clube+Saúde, conseguimos proporcionar uma experiência ainda mais completa ao beneficiário, de forma complementar aos nossos programas de prevenção e promoção da saúde, contribuindo de forma integral para a conquista de uma vida saudável”, comenta Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde, reforça a atenção da operadora aos beneficiários com a oferta do Clube + Saúde

Perfil de usuários e categorias mais acessadas

Sobre o perfil dos usuários, a maioria é formada por mulheres, com faixa etária predominante de 18 a 34 anos. Em relação às categorias mais acessadas para resgates de cupons com descontos, destaque para as redes de drogarias e para os laboratórios.

Para aproveitar os descontos e demais vantagens, basta o segurado acessar o Clube+Saúde pelo site clubemais.bradescosaude.com.br ou pelo aplicativo, e escolher entre as opções disponíveis. O cliente pode filtrar as ofertas por categoria, buscar parceiros por ordem alfabética e utilizar cupons ou cashback, em uma experiência completa e segura.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.