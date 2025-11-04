Bradesco Saúde debate novos modelos assistenciais no FSWK 25

Fernando Pedro, superintendente sênior de Gestão da Bradesco Saúde, é um dos debatedores do painel “Novos Modelos Assistenciais: Antecipando Eventos e Aumentando a Previsibilidade de Custos” na edição 2025 do FSWK (Festival de Inovação, Criatividade e Tendências da Saúde), que acontece de 5 a 7 de novembro, no ExpoRio Cidade Nova – RJ.

Programado para essa quarta-feira, dia 5, das 13h30 às 14h20, o painel vai abordar como as operadoras e prestadores podem evoluir para modelos assistenciais proativos, capazes de antecipar eventos clínicos e, com isso, gerar maior previsibilidade de custos e melhores resultados para pacientes, beneficiários e o sistema como um todo.

“A saúde suplementar vive um momento decisivo. Não basta apenas reagir aos eventos, mas antecipar e estruturar modelos de cuidado que garantam sustentabilidade e experiência positiva para o beneficiário”, afirma Fernando Pedro, que reforça o papel da rede credenciada, da tecnologia e de um cuidado centrado no paciente como alicerces dessa mudança.

Promovido pela Iniciativa FIS, o FSWK reúne mais de 7 mil participantes, mais de 650 palestrantes e programação com múltiplas trilhas temáticas.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: O Superintendente sênior de Gestão de Rede, Fernando Pedro