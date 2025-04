Abril Azul: Bradesco Saúde duplica rede especializada do Programa de Acolhimento para o TEA

Operadora possui, atualmente, mais de 570 prestadores credenciados – Com foco em prestar um atendimento cada vez mais especializado a seus beneficiários, a Bradesco Saúde desenvolveu, em 2024, o Programa de Acolhimento para o TEA. A iniciativa conta com uma Central Exclusiva de Atendimento ao TEA, que funciona como uma célula de acolhimento, realizando triagem inicial, para indicar o tratamento mais adequado. A partir disso, toda a jornada é acompanhada pela operadora, dentro de uma rede integrada que visa o avanço do paciente.

Em um ano de programa, a Bradesco Saúde promoveu uma ampliação dos serviços, registrando um aumento de 100% de sua rede de atendimento, alcançando mais de 570 prestadores especializados credenciados no país.

No mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, a Bradesco Saúde realizou um levantamento do primeiro ano de seu programa de cuidado especializado. De março de 2024 a março de 2025, o programa de TEA da operadora recebeu cerca de doze mil acionamentos, para mais de 5 mil beneficiários. Segundo levantamento da operadora, 70% das demandas eram para o sexo masculino e 30% para o feminino. Sobre a faixa etária, 42% dos pacientes tinham de 0 a 5 anos.

Fernando Pedro, superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, reforça que, em um ano, o Programa de Acolhimento para o TEA chegou à marca de mais de 570 prestadores especializados credenciados em todo Brasil

“O programa tem sido bem-sucedido na sua proposta de proporcionar o cuidado adequado aos pacientes diagnosticados com o TEA. Temos como pilares o acolhimento humanizado às famílias, protocolos integrados e parcerias com redes especializadas”, destaca Fernando Pedro, superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde.

Foto: Fernando Pedro, superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde