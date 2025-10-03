Abramge reunirá referências internacionais para discutir os rumos da saúde no Brasil e no mundo

Tema em alta e que vem ganhando cada vez mais relevância nos últimos anos, a Inteligência Artificial será uma das pautas tratadas no Congresso Abramge deste ano. A 29ª edição do evento da Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE) acontece no dia 30 de outubro, no Teatro Santander, em São Paulo (SP).

O assunto será trabalhado em diversas vertentes, reunindo opiniões de representantes internacionais, como o pensador e filósofo israelense Yuval Noah Harari, que pela primeira vez estará em um evento de saúde no Brasil. O foco da discussão será a nova ordem mundial da saúde, que engloba o impacto transformador da tecnologia e reflexões sobre temas como a humanização do cuidado e os caminhos da integração entre inovação e prática médica.

Outra atração internacional é o português Dr. Ricardo Baptista Leite, CEO da HealthAI e grande referência em IA na área da saúde, sendo ainda o primeiro português nomeado pela Fundação Obama como ‘Obama Leader 2024-2025’. À frente da HealthAI, uma agência global de responsabilidade de uso da IA na saúde, vem trabalhando em acordos de cooperação com países para aumentar a governança em seu uso, de modo a garantir que as soluções de saúde baseadas em IA não sejam apenas clinicamente eficazes, mas igualmente éticas e confiáveis.

“Um momento único para reforçar a internacionalização da forte influência que a tecnologia exerce em todos os setores, especialmente na saúde. Trocas de ideias com visões complementares são benéficas a todos, e precisamos extrair ao máximo o que o 29º Congresso Abramge nos reserva”, comenta Gustavo Ribeiro, presidente da Abramge.

A Dra. Ludhmila Hajjar, cardiologista e professora titular de emergências da USP, também faz parte da seleta lista de participantes. Ludhmila será responsável por compartilhar vivências e trazer insights sobre a aplicação direta da tecnologia na saúde.

O 29° Congresso Abramge proporcionará discussões além dos aspectos técnicos da saúde suplementar, com a presença de gestores, pesquisadores, autoridades e o público em geral para refletir sobre os desafios do Brasil, da economia e da saúde em meio ao avanço acelerado da inteligência artificial e outras inovações.