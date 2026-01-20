Saúde, finanças e segurança: relatório da Allianz revela as maiores preocupações pessoais de 2025

-O “Relatório Allianz 3h da manhã 2025 – As preocupações que tiram o nosso sono”, entrevistou 8 mil pessoas em oito países sobre as suas maiores preocupações pessoais.

-Saúde, finanças e segurança lideram a lista, com diferenças significativas entre regiões e gerações.

-Surpreendentemente, os Baby Boomers parecem ser a geração mais consciente ambientalmente, enquanto, na Austrália, a moradia acessível pesa mais na mente das pessoas do que em outros países.

-A saúde é mais importante do que nunca – está entre as três principais preocupações em todo o mundo, exceto na Turquia.

O que mantém as pessoas acordadas à noite em 2025? Embora as preocupações individuais variem de país para país, pessoas ao redor do mundo se preocupam principalmente com a saúde (49% dos entrevistados globais), finanças (45%) e segurança (35%).

Essas são as principais conclusões de um estudo global do Grupo Allianz intitulado “Relatório Allianz 3h da manhã 2025 – As preocupações que tiram o nosso sono”, no qual 8 mil pessoas do Brasil, Alemanha, Austrália, França, Indonésia, Itália, Reino Unido e Turquia foram questionadas sobre as suas preocupações pessoais no final de agosto de 2025.

Preocupações pessoais: saúde, finanças e segurança

Globalmente, a saúde tornou-se o principal motivo de noites sem dormir, recentemente ultrapassando as finanças, que agora ocupam o segundo lugar entre as maiores preocupações no mundo. Essa tendência também se reflete nos diferentes países: a saúde é a principal preocupação em cinco dos oito mercados, enquanto as finanças continuam sendo a maior preocupação em dois (Austrália e Indonésia). A Turquia é o único país em que a incerteza em relação ao futuro ocupa o primeiro lugar entre as preocupações. Apesar do consenso quanto à principal preocupação, as diferenças específicas entre países são claras — como o forte foco em mudanças políticas e sociais na Alemanha, moradia e condições de vida na Austrália, e vida profissional na Indonésia.

“O bem-estar econômico, a satisfação social e a confiança no futuro muitas vezes caminham juntos, mas estamos vendo um aumento da incerteza, do pessimismo e da polarização globalmente. O nosso estudo mostra que muitas pessoas estão preocupadas com o seu futuro pessoal. É fundamental abordar as causas profundas para promover a compreensão e ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras, que é o propósito da Allianz”, afirmou Bernd Heinemann, head de Estratégia, Marketing e Distribuição do Grupo Allianz.

As finanças pessoais e a segurança são grandes fontes de ansiedade. Contas não pagas, aumento das dívidas, questões previdenciárias e a tomada de decisões financeiras representam o segundo maior medo no mundo, em um contexto em que muitas pessoas enfrentam um custo de vida mais alto. Na Indonésia (59%) e na Austrália (47%), esse é o tema que mais preocupa as pessoas. A segurança pessoal é a terceira maior preocupação em todos os países pesquisados. Em especial, a sensação de insegurança fora de casa e as preocupações com cibersegurança e proteção de dados afligem pessoas de todas as idades ao redor do mundo.

Diferentes gerações também têm preocupações distintas: as gerações mais velhas (Baby Boomers e Geração X) estão mais preocupadas com a saúde e com questões sociais mais amplas, enquanto as gerações mais jovens priorizam as finanças como seu principal problema. Millennials e Geração Z se preocupam mais com temas diretamente ligados à sua vida pessoal e profissional, como educação, carreira, relacionamentos e mudanças tecnológicas. Esse contraste geracional também se estende à consciência ambiental. Os Baby Boomers são a geração mais consciente ambientalmente, pelo menos sete pontos percentuais mais preocupados do que qualquer outro grupo, e até doze pontos a mais do que a geração Z.

Saúde: gerações e países têm medos diferentes

Quando se trata de saúde, as pessoas se preocupam principalmente com o próprio bem-estar físico (47%), a saúde dos familiares (44%) e o acesso a cuidados médicos e tratamentos (43%) em todos os países. Diferentemente das preocupações gerais, os medos relacionados à saúde variam de forma mais acentuada entre os países. Os alemães são o único grupo particularmente preocupado com condições de longo prazo e doenças crônicas, enquanto as pessoas na Turquia têm mais medo de doenças graves. Os brasileiros estão especialmente preocupados com a saúde mental (classificada em 2º lugar no geral), que também aparece entre as cinco principais preocupações na Austrália, no Reino Unido, na Indonésia e na Turquia. Australianos e indonésios se mostram particularmente preocupados com o custo dos cuidados de saúde, enquanto, na França, o acesso à saúde é a questão mais urgente. A saúde dos familiares também é uma grande preocupação na França, no Reino Unido, na Indonésia e na Itália.

Em termos de diferenças geracionais, os Baby Boomers focam mais na saúde física e no acesso ao tratamento (+14 p.p. em relação à Geração Z), enquanto as gerações mais jovens priorizam a saúde mental, sendo os Millennials a geração mais orientada à saúde mental (42%). Millennials, Geração Z e Geração X estão quase duas vezes mais preocupados com estresse e gestão do estresse do que os Baby Boomers, enquanto a Geração X também aparece consistentemente no topo das preocupações com a saúde da família, refletindo as suas responsabilidades de cuidado na meia-idade.

(Gráfico 2 – Em anexo)

Com este relatório, a Allianz busca obter uma compreensão mais profunda das preocupações de seus segurados, para atendê-los melhor. A realização regular do estudo, com análises aprofundadas e relatórios específicos por país, reforça o papel da Allianz como parceira confiável na compreensão do sentimento global, das preocupações individuais e de seus impactos na economia e na sociedade. E o compromisso vai além da pesquisa: a Allianz atua ativamente para enfrentar esses receios por meio de iniciativas de educação financeira e impacto social, bem como por meio de parcerias em esportes e programas de saúde. A sua mais recente iniciativa global, The Power of Unity, busca promover o diálogo construtivo e soluções de longo prazo que fortaleçam a confiança e a estabilidade no mundo atual, uma das formas pelas quais a Allianz trabalha para ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras.

O relatório completo (abrangendo todos os países pesquisados) está disponível para download aqui.

