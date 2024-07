Sami lança campanha com investimento de R$ 1 milhão no canal de corretores

Chegada de novo diretor Comercial traz expectativa de crescer a base de membros em 50% ainda este ano – A Sami, revolução dos planos de saúde, anuncia a chegada de Victor Moutinho, ex-iFood, como novo diretor comercial. Antes da gigante tech teve ampla experiência com as maiores empresas de bens de consumo e farmacêuticas do mundo como Novartis, Procter & Gamble e KraftHeinz, Victor liderou departamentos de marketing e vendas tanto na América Latina quanto na Europa. O executivo assumirá a responsabilidade de alavancar a estratégia de vendas de toda a healthtech, especialmente na frente de corretores e lançará a maior campanha de vendas da história do canal, com expectativa de premiar +2000 corretores no segundo semestre de 2024.

“Para escalar as vendas exponencialmente no canal de corretores, lançamos um forte programa de parceria, o Sami Venda+, que reforça nosso time de gestores de canal, redesenha comissões, traz novas ferramentas para melhorar a experiência de vendas e, como ponto alto, apresenta uma campanha de incentivo com mais de R$ 1 milhão em leads”, destaca Moutinho. O executivo ressalta que os corretores são essenciais para os planos de saúde, e têm um papel crucial na educação e orientação dos clientes — ajudando-os a tomar decisões tendo total ciência sobre as opções existentes no mercado. Daí a importância de apostar em investimentos que façam sentido para a categoria. “Esses profissionais trazem um conhecimento das particularidades do consumidor final, o que nos permite personalizar nossas ofertas e melhorar continuamente nossos produtos”, conclui.

Fundada em 2018, a Sami nasceu com o intuito de democratizar o acesso à saúde de qualidade, e vem revolucionando o setor. Por meio de um modelo que alia tecnologia à saúde coordenada via time de saúde, cria uma conexão sólida entre pacientes, médicos, hospitais e laboratórios. Com planos empresariais voltados para MEI’s e empresas de qualquer porte, a healthtech possui uma rede credenciada de referência, com hospitais como Leforte, Metropolitano, Santa Virgínia e Sírio-Libanês, além de parceiros como Wellhub (antigo Gympass) e Zenklub, para garantir a saúde física e mental dos membros. Tendo entre seus investidores os fundos DN Capital (UK), Redpoint eventures, Canary, Valor Capital Group, Mundi ventures e monashees, em 2020 recebeu o maior investimento Série A em saúde da história da América Latina. Com extensão desse round e, em 2023, com mais R$ 90 milhões em Série B, superou R$290 milhões captados.