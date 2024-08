Sabemi chega à marca de dois milhões de vidas seguradas

Conquistado em julho, resultado é reflexo da intensificação da presença da empresa em canais de distribuição estratégicos como o mercado de corretores de seguros – O amplo processo de reposicionamento da Sabemi Seguradora nos últimos anos trouxe mais uma conquista importante para a história da empresa: a marca de dois milhões de vidas seguradas. Conquistado em julho, o resultado é reflexo da intensificação da presença da Sabemi em canais de distribuição estratégicos com foco em corretores de seguros. “Nos últimos anos, focamos em novos negócios e parcerias nos mais diversos formatos de distribuição para fornecer soluções cada vez melhores e mais modernas para o mercado. Como resultado destes esforços, comemoramos um milhão de vidas seguradas em 2023 e, agora, em 2024, chegamos à marca de dois milhões”, ressalta o diretor executivo de Seguros da Sabemi, Rodrigo Pecoraro.

Uma das ações que contribuiu para a marca de dois milhões de vidas seguradas foi a aposta em produtos customizados e automatizados como as soluções Plug&Play, que permitem a compra de seguros de forma mais ágil e prática. Desenvolvidas a partir do know-how de mais de meio século da companhia no segmento, elas podem facilmente ser integradas aos sistemas das empresas, permitindo melhores resultados. Além disso, a companhia vem diversificando a oferta de modalidades de seguros de vida, vida em grupo e seguros de acidentes pessoais.

