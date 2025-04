Única Corretora de Seguros anuncia Felipe Ramos como novo Coordenador de Marketing

Contratação reforça compromisso da empresa em investir em profissionais de alto nível e em estratégias inovadoras para o setor de seguros

A Única Corretora de Seguros, referência nacional em soluções personalizadas de gestão de riscos e seguros, anunciou a chegada de Felipe Ramos como seu novo Coordenador de Marketing.

Especialista em branding, Youtube e marketing digital, profissional chega para liderar o rebranding da corretora e acelerar a transformação da comunicação da empresa.

Com uma trajetória sólida e versátil, Felipe acumula anos de experiência em grandes players do mercado, como Porto Seguro, Aon e Banco Bradesco.

Além da atuação em grandes corporações, o novo coordenador também traz na bagagem vivências no universo das agências, consultorias, startups de tecnologia e até mesmo no mercado de infoprodutores e influenciadores digitais — ambiente em que já atuou diretamente como criador de conteúdo.

A contratação marca um novo capítulo da empresa, que acaba de lançar oficialmente seu rebranding — um movimento estratégico que promete reposicionar a marca no mercado e ampliar sua conexão com clientes e parceiros.

Especialista em estratégias digitais, principalmente em YouTube, Felipe possui MBA em Marketing Digital pela ETEP Centro Universitário do Rio Grande do Sul, além de formações complementares em Análise de Dados pela EBAC – Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia e pela Escola Preditiva. É ainda certificado como Copywriter AAA pela Empiricus, em Marketing Orgânico pela Conversion Academy, em Marketing Digital pela Digital House Brasil e em Planejamento e Gestão de Megaeventos pela ESPM.

Apaixonado por rock dos anos 80, motocicletas e tecnologia, Felipe também é entusiasta de inteligência artificial e novas ferramentas digitais — uma combinação que casa perfeitamente com o novo momento da Única, que tem como visão unir tradição com inovação.

Rebranding: o início de um novo capítulo da Única

A chegada de Felipe acontece em um momento estratégico: ele será o líder das estratégias de marketing nessa nova fase da Única Corretora de Seguros, que lançou ao mercado a sua nova identidade visual, um posicionamento de marca ainda mais conectado com o futuro do setor e uma comunicação totalmente reformulada.

“O rebranding da Única nasce da necessidade de traduzir para o mercado aquilo que já é vivido internamente: um atendimento exclusivo, humano, tecnológico e próximo. Meu papel aqui é liderar essa transformação, unindo branding, tecnologia e criatividade para que a Única continue sendo referência, mas agora com uma presença de marca ainda mais forte e atual construindo um marketing moderno, conectado com as novas tendências e, principalmente, próximo das pessoas, transformando o setor de seguros em um tema mais acessível e presente na rotina das empresas e dos clientes ” — explica Felipe

A Única Corretora investe em pessoas para transformar o mercado de seguros

A contratação de Felipe Ramos reforça o compromisso da Única em investir em profissionais de alto nível e fortalecer sua cultura de inovação e evolução constante. Mais do que oferecer seguros, a empresa quer se consolidar como referência em experiência, atendimento e posicionamento de marca.

Inovação como palavra de ordem

A chegada de Felipe reforça o posicionamento da Única Corretora de Seguros de apostar em talentos com visão estratégica e perfil inovador. O objetivo é claro: acelerar ainda mais o processo de transformação digital da corretora, fortalecendo a presença da marca, ampliando canais de comunicação e levando o conceito de personalização — já conhecido nos serviços da empresa — também para o marketing.

Sobre a Única Corretora de Seguros

Com mais de 35 anos de história, a Única Corretora de Seguros se destaca por oferecer soluções personalizadas e exclusivas em gestão de riscos e seguros sempre com agilidade, eficiência e foco total nas necessidades dos clientes. A chegada de Felipe é mais um passo importante na jornada de evolução da marca que, com o novo rebranding, reforça o seu propósito de proteger o que é seu, do jeito que você precisa — agora com uma identidade ainda mais forte, moderna e conectada com o futuro.