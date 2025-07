Susep divulga resultado da prova discursiva e convocações para etapas específicas do concurso

Edital contempla etapas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) informa que foi publicado hoje (25), no Diário Oficial da União, o Edital Susep n. 5, de 24 de julho de 2025, que torna público o resultado provisório na prova discursiva, após recursos, a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Técnico da Susep.

A avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação estão previstos para o ocorrer no dia 3 de agosto de 2025. Os locais e horários destas etapas do concurso estarão disponíveis para consulta dos candidatos a partir do dia 29 de julho de 2025 no site do Cebraspe, conforme links indicados no edital.

Edital:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-5-susep-de-24-de-julho-de-2025-644198777