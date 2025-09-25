Search
Senra Associados apresenta seu novo gerente comercial

Gustavo Gripa Corrêa, profissional com experiência em seguradora internacional, em cargo de estreito relacionamento com as assessorias, assume a gerência comercial da Senra – A Senra Associados Assessoria reuniu, em auditório, no Centro do Rio, nesta quarta, 24 de setembro, a sua equipe de corretores, colaboradores e seguradoras parceiras para apresentar o seu novo gerente comercial, Gustavo Gripa Corrêa, profissional com 14 anos de mercado. “Eu quero trazer a minha experiência em gestão comercial para gerar oportunidade de negócios, apoiar na modernização da assessoria e corretores, e ampliar a confiança que o mercado já deposita na Senra”, declarou Gustavo Gripa Corrêa.

Metas – Sua primeira meta é a profissionalização dos corretores. “Hoje as informações chegam muito rápido. Toda semana tem novidade ou modificação de produtos e os corretores não conseguem acompanhar. Queremos auxiliá-los. Então, pretendo fazer que a assessoria seja um ponto seguro onde os corretores saibam, de fato, o que está acontecendo no mercado, dando treinamento e profissionalização digital, pois muitos ainda não têm presença na internet, nem uma identidade visual”, ressaltou o novo gerente comercial da Senra.

Gustavo quer trazer para o Rio de Janeiro o que já acontece nas assessorias de São Paulo, que agem como se fossem a área comercial das seguradoras, ministrando treinamentos e fazendo campanhas para os corretores, sem esperar que a companhia solicite ou que faça qualquer tipo de movimento. “Temos que ter essa autonomia tanto para dar treinamentos, quanto para oferecer campanhas e os produtos que a companhia tenha sem ter que aguardar que o comercial da seguradora faça pela gente. Teremos que ter muita iniciativa nesse momento”, frisou.

Diretores e equipe Senra Associados- Foto: Divulgação

Segundo ele, haverá muita interação com as associações que congregam os profissionais do mercado. “Queremos que o cenário de assessoria no Rio veja o que vamos fazer e replique. Os beneficiados vão ser os corretores e também as seguradoras. As companhias irão trazer mais investimento para o canal assessoria do Rio”, disse Gustavo Gripa Corrêa.

Inovação – Antônio Carlos Senra, diretor da Senra Associados, destaca que setembro tem sido especial. Iniciou o mês abrindo uma filial no Centro do Rio. No dia 19, a Senra completou 38 anos e no dia 24, inauguraram um busto de seu pai, em homenagem ao fundador da assessoria. E encerram o mês com a contratação de um novo gerente comercial. “Apesar de estar com 44 anos de mercado, e realizado profissionalmente, ainda tenho energia para fazer o que sei de melhor, que é dar um atendimento diferenciado ao corretor. Para isso, vamos investir em inovação e tecnologia, modernizando e atualizando a Senra. Para nos ajudar em toda essa reformulação, fomos buscar um profissional de referência no mercado, como o Gustavo”, pontuou destacando ainda a importância da diretora Celeste Senra “pessoa fundamental para o sucesso da empresa e na condução deste novo ciclo”, concluiu o executivo.

Sobre a Senra Associados |

Fundada em 1987, tornou-se a primeira assessoria criada e organizada na cidade do Rio de Janeiro. Atua em todos os ramos e estabeleceu como meta facilitar o trabalho dos corretores, oferecendo parceria em sua jornada. Oferece ainda, apoio de segurança aos corretores com presença dos accounts das seguradoras parceiras em sua sede, dando dinamismo aos processos e ao cotidiano dos colaboradores, além de treinamentos e suporte administrativo, técnico e comercial.

Foto (Da esquerda para a direita): Gustavo Gripa Corrêa, novo gerente comercial da Senra Associados; Celeste Senra e Antônio Carlos Senra, sócios da Senra Associados
*Divulgação

