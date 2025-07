Seguradora ALM anuncia nova Head de Linhas Financeiras

A Seguradora ALM anuncia Carolina Novaes como nova Head da área de Linhas Financeiras. A executiva será responsável pelo desenvolvimento técnico e estratégico das carteiras de Responsabilidade Civil para executivos (D&O), Erros e Omissões (E&O), Cyber e Seguro Garantia, em uma jornada de expansão da companhia.

É formada em Administração pela PUC-Rio, possui mais de 17 anos de atuação no setor de seguros, com passagens por corretoras globais como Aon, Willis e MDS, além de liderar a CN Expertise em Seguros, consultoria voltada para estruturação de programas de Linhas Financeiras e apoio técnico a seguradoras e corretores.

“Carolina Novaes é uma profissional que alia profunda capacidade técnica a uma escuta ativa e postura estratégica. Sua chegada marca um novo momento para a companhia nas Linhas Financeiras”, afirmou Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.

A executiva chega com a missão de reposicionar os produtos da área, fortalecer o relacionamento com os corretores e clientes, e liderar uma estratégia de educação e capacitação técnica contínua, diante do aumento da judicialização, das exigências regulatórias e da crescente demanda por coberturas como Cyber e D&O.

Novaes vai comandar a reformulação do portfólio de Seguro Garantia, com atenção aos produtos para o ambiente corporativo, e ao setor público. “Nosso papel vai além da cobertura: queremos contribuir para que empresas estejam preparadas para riscos complexos, com clareza técnica e agilidade operacional”, concluiu Carolina Novaes.

A contratação faz parte do plano de expansão da Seguradora ALM em 2025, que incluiu recentemente um aporte de R$ 20 milhões, a abertura da nova sucursal em São Paulo e o lançamento da TV Planos Seguros (TVPS), um canal digital que une entretenimento e educação financeira. E reforça o compromisso da seguradora com a diversidade de gênero em posições de liderança técnica, com uma das vozes femininas mais respeitadas no segmento de Linhas Financeiras do Brasil.

Foto: Carolina Novaes, nova Head da área de Linhas Financeiras