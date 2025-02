Pottencial Seguradora apresenta Mário Santiago como novo CTO da empresa

Com mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, o executivo acumula passagens por empresas como Vivo e Natura – Com o objetivo de ampliar os investimentos em tecnologia, a Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia, anuncia a chegada de Mário Santiago como seu novo CTO. O executivo é formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense (UFF), possui certificação do Project Management Institute (PMI), MBA Executivo em Administração de Negócios no Insper e qualificação em Inteligência Artificial, com foco no desenvolvimento de produtos e serviços, pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Para Santiago, que acumula 25 anos de experiência no mercado de tecnologia e já teve passagens por grandes empresas, como Vivo e Natura, “assumir a liderança de Tecnologia da Pottencial e poder contribuir para o contínuo crescimento da seguradora é um desafio que me traz muita motivação”. O executivo já liderou iniciativas de transformação digital, consolidação de plataformas, arquitetura, dados/IA, infraestrutura, estratégia de TI, cloud, qualidade e operações. Além disso, tem experiência na renovação de arquitetura tecnológica, habilitando diferentes modelos de negócios nas companhias que atuou.

“Tenho certeza de que poderemos apresentar soluções inovadoras que permitam o fortalecimento da relação da Pottencial com nossos parceiros e clientes. Vamos investir na evolução do nosso portfólio de soluções tecnológicas buscando a evolução constante dos nossos produtos e serviços.”, comenta o executivo.

Para o CEO da companhia, João Géo Neto, a apresentação de Mário Santiago está alinhada à estratégia da empresa de desenvolver novos recursos e melhorar ainda mais a experiência dos parceiros com os produtos da Pottencial. “Desde o início da Pottencial Seguradora, investimos em ferramentas tecnológicas, sendo pioneiros na digitalização do mercado de seguros, o que nos permitiu revolucionar a forma como nos relacionamos com clientes, parceiros e corretores. Com a chegada de Santiago, poderemos ir além e oferecer soluções cada vez mais modernas em tecnologia, completas e personalizadas para atender as necessidades de cada envolvido.”, diz.

De acordo com o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP), a Pottencial Seguradora é a empresa líder em Riscos Financeiros, com share de 11,32%. Além disso, há sete anos consecutivos, ocupa a primeira posição na área de Seguro Garantia, segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com uma fatia de 15,44% do mercado.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora atua desde 2010 no mercado e tem como propósito proteger o que é valor para as pessoas. Focada no cliente, busca tornar a contratação de seguros mais ágil e simples, garantindo proteção, segurança e tranquilidade para pessoas e patrimônios. Líder nacional em Seguro Garantia e vice-líder em Fiança Locatícia, destaca-se pela confiança e qualidade dos serviços, sempre inovando na forma de proteger o que realmente importa, com soluções cada vez mais eficientes, contando com também com os seguros de Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, entre outros.