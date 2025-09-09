Pottencial Seguradora abre programa de estágio em Belo Horizonte e São Paulo

Empresa busca estudantes para ocuparem posições em áreas de dados, sinistro, produtos, jurídico, subscrição e atuarial – A Pottencial Seguradora, empresa líder no mercado brasileiro de Seguro Garantia e vice-líder em Seguro Fiança Locatícia, anunciou este mês a abertura de seu programa de estágios. Até 8 de outubro, estudantes podem se inscrever pela plataforma Gupy ou pelo link para concorrer às oportunidades de ocupar posições em áreas como dados, sinistro, produtos, jurídico, subscrição e atuarial. As vagas estão disponíveis nos escritórios de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Os benefícios para todas as vagas são: bolsa de R$ 1.850,00; Vale-Refeição (VR) de R$ 771,13; seguro de vida; Vale-Transporte (VT); Day Off no aniversário; flexibilidade de horário; universidade corporativa e acesso a plataformas de cursos online.

O processo seletivo é dividido em cinco etapas:

Cadastro

Mapeamento de Perfil | Formulário do Candidato

Dinâmica em Grupo

Entrevista com o time de Atração & Seleção e o Gestor da Área

Contratação

Mariana Dória, gerente de RH da Pottencial Seguradora, comenta que “a empresa completou 15 anos em 2025 e se consolidou como referência em diversos mercados. E o Programa de Estágio nasceu com esse propósito: ser um ponto de encontro entre essa juventude transformadora e a solidez de uma seguradora que é referência no mercado””.

Segundo ela, “estamos vivendo um momento de transformação profunda, impulsionado pela tecnologia, gestão de dados e, principalmente, por um novo perfil de cliente que exige soluções cada vez mais ágeis, inteligentes e personalizadas. E é exatamente nesse cenário desafiador que acreditamos no protagonismo dos jovens”.

Essa é uma oportunidade para integrar o time que colocou a Pottencial Seguradora pela primeira vez no ranking das Melhores Empresas Para Trabalhar promovido pela Great Place To Work® (GPTW) na categoria Instituições Financeiras.

Além de todos os benefícios, a empresa investe em desenvolvimento profissional e na promoção de um ambiente de trabalho positivo. “Somos mais de 550 Potters espalhados pelo Brasil, todos comprometidos com o propósito de proteger o que é valor para as pessoas, com uma cultura acolhedora, flexível e inclusiva, onde seu aprendizado e evolução são de grande importância, tendo tecnologia e inovação como pilares”, finaliza Mariana.

Os interessados podem consultar os requisitos para cada vaga aqui:

https://estagiopottencial.gupy.io/

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora atua desde 2010 no mercado e tem como propósito proteger o que é valor para as pessoas. Focada no cliente, busca tornar a contratação de seguros mais ágil e simples, garantindo proteção, segurança e tranquilidade para pessoas e patrimônios. Líder nacional em Seguro Garantia e vice-líder em Fiança Locatícia, destaca-se pela confiança e qualidade dos serviços, sempre inovando na forma de proteger o que realmente importa, com soluções cada vez mais eficientes, contando também com os seguros de Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, entre outros.