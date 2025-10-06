MetLife reestrutura operação e apresenta nova Diretora Comercial Regional RJ, ES, N e NE

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anuncia a chegada de Vanessa Kischner como Diretora Comercial Regional RJ, ES, N e NE. Com mais de 25 anos de experiência no setor e dedicação ao atendimento de corretores de seguros, a executiva teve passagens marcantes em empresas como Amil Saúde, Allianz Seguros e Unibanco AIG Seguros e Previdência.

A reestruturação da área reforça o objetivo da MetLife de consolidar em sua atuação em estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de ampliar sua participação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. “Estamos muito felizes com a chegada de Vanessa e certos de que sua experiência impulsionará ainda mais os resultados em estados importantes para o olhar da companhia e desenvolvimento destes mercados do país”, comenta Ramon Gomez, Vice-presidente comercial da MetLife.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados ao redor do mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para mais informações, acesse www.metlife.com.br.

Foto: Vanessa Kischner, Diretora Comercial Regional RJ, ES, N e NE