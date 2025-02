MAPFRE anuncia Ana Paula Berniz como nova diretora de RH

Executiva está há 19 anos na companhia e assume para fortalecer a área – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, nomeia Ana Paula Berniz como a nova Diretora de Recursos Humanos no Brasil. Com 19 anos de trajetória na companhia, a executiva assume o cargo com o compromisso de fortalecer as práticas de gestão de pessoas, impulsionar a cultura organizacional e apoiar o desenvolvimento dos colaboradores da MAPFRE no país.

Ana responderá diretamente ao CEO da MAPFRE Brasil, Felipe Nascimento. A executiva acumula vasto conhecimento da área, incluindo, além de sua experiência profissional, formações acadêmicas relacionadas, como MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Recursos Humanos, pela Fundação Getúlio Vargas.

“A MAPFRE é uma empresa que valoriza e investe em pessoas e é uma grande honra poder contribuir para a evolução da cultura organizacional e o crescimento dos nossos talentos. Meu objetivo é continuar promovendo um ambiente de trabalho inclusivo, inovador e alinhado às melhores práticas do mercado”, afirma Ana Paula Berniz.

A executiva também pontuou a importância de sua experiência e visão estratégica para fortalecer ainda mais o desenvolvimento dos profissionais da companhia. “Acredito que iniciativas voltadas para o desenvolvimento profissional é essencial para uma boa relação entre a empresa e seus colaboradores, estou aqui para impulsionar e aperfeiçoar este elo”, concluiu Ana Paula.

Foto: Ana Paula Berniz, diretora de Recursos Humanos da MAPFRE