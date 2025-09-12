Grupo MAG reorganiza área comercial e aposta em duas novas verticais de negócios

Marcio Batistuti comandará a frente de Negócios Individuais (B2C) e Carice Weber será a líder do setor focado em clientes corporativos (B2B e B2B2C) – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, anuncia uma reestruturação em sua área comercial. A novidade está alinhada ao plano estratégico da companhia para 2025. A mudança concentra a operação em duas novas grandes verticais: Negócios Individuais (B2C) e Negócios Corporativos (B2B e B2B2C). O objetivo é ampliar a presença nacional e fortalecer alianças estratégicas com corretores e parceiros de negócio.

Os modelos de negócio já existentes passam a ser integrados a essas verticais, com investimentos direcionados e controles específicos. O movimento está ancorado no plano diretor da empresa para 2025 e foi estrategicamente estruturado para potencializar as forças do negócio.

“Estamos confiantes de que este movimento vai nos permitir ampliar nossa presença nos salões de venda, que são a força motriz da empresa, além de consolidar ainda mais a nossa expertise no atendimento aos parceiros do B2B2C — modelo no qual temos investido nos últimos anos e que se mostrou fundamental para a estratégia de crescimento da companhia”, destaca Helder Molina, CEO e chairman do Grupo MAG.

Lideranças definidas

A nova configuração traz mudanças na liderança:

Márcio Batistuti assume a Diretoria Comercial de Negócios Individuais, com a missão de expandir e diversificar a atuação nacional. Com mais de 30 anos de experiência no mercado segurador, Batistuti ingressou na MAG em 2005, em 2023, foi promovido a Diretor Comercial da companhia, ano em que também foi eleito presidente do CVG-SP.

Carice Weber será responsável pela Diretoria Comercial de Negócios Corporativos, ampliando sua gestão para Mercado e Parcerias Financeiras e mantendo sob sua responsabilidade as operações da Simple2u e da MAG Capitalização. Com mais de 15 anos no Grupo MAG, Carice já liderou áreas como Cooperativismo, Afinidades e Massificados, consolidando sua atuação na frente comercial e no desenvolvimento de equipes.

“Essa nova estrutura veio para reforçar o nosso protagonismo no setor de seguros. Tenho como certo que abrirá espaço para um ciclo de crescimento ainda mais sólido pautado por inovação e sustentabilidade”, finaliza o executivo.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Marcio Batistuti comanda a frente de Negócios Individuais e Carice Weber lidera setor voltado para clientes corporativos