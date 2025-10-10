Grupo MAG anuncia a neurocientista Carla Tieppo como sua nova conselheira consultiva

Nomeação inédita no mercado coloca o capital humano no centro das estratégias do grupo, apostando na ciência para manter o crescimento da companhia – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, anuncia Carla Tieppo como sua nova conselheira consultiva. A chegada da neurocientista reforça o compromisso da companhia em colocar o capital humano no centro das estratégias. A executiva chega com a missão de transformar conceitos neurocientíficos em conhecimento, experiências e iniciativas mais inovadoras para colaboradores, corretores, clientes e parceiros da empresa.

“Estamos muito felizes com a chegada da Carla. O Grupo MAG é o primeiro a trazer uma neurocientista para o conselho consultivo de sua companhia. Esse é um movimento inédito no mercado”, comenta Helder Molina, CEO e chairman do Grupo MAG. “A neurociência é essencial para o futuro das organizações. Esse movimento marca uma ruptura e evolução em como a MAG conduz seus negócios, além de reforçar nossa tradição centenária e constante coragem de inovar, sempre acreditando que ciência, negócios e pessoas precisam caminhar juntos para alcançarmos os objetivos esperados”, complementa.

Carla Tieppo é neurocientista, multi-empresária e pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. Doutora em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é professora e pesquisadora há mais de 30 anos, com ampla atuação em cursos de pós-graduação voltados à neurociência aplicada à educação, comportamento e gestão de pessoas.

É sócia-fundadora do Grupo Inédita, que reúne a Ilumne Consultoria, Educação Inédita, Instituto e Editora Conectomus, além de integrar o corpo docente da Singularity University Brazil.

Autora do best-seller “Uma viagem pelo cérebro: a via rápida para entender Neurociência” (2019), Carla tem contribuído para o desenvolvimento de centenas de organizações por meio de palestras, workshops e consultorias em diferentes segmentos do mercado.

“O futuro tecnológico exige um super ciclo humano, e a neurociência pode ser grande aliada para a construção desta potência humana frente à tecnologia”, revela Carla Tieppo, conselheira consultiva do Grupo MAG.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025).

Foto: Helder Molina, CEO e chairman do Grupo MAG, e Carla Tieppo, conselheira consultiva do Grupo MAG