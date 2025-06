Grupo exalt anuncia novo gerente Técnico e de Backoffice

Com 32 anos de experiência em seguradoras de grande porte, o executivo traz em sua bagagem o conhecimento em gestão de seguros patrimoniais, massificados e varejo, assumindo a liderança do setor, reportando-se ao CEO, Alexandre Federman.

É graduado em Processamento de Dados, pela Universidade Santana, é pós-graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP. Possui conhecimentos em desenvolvimento de produtos, estudos de mercado, subscrição de riscos, desenvolvimento e adequação de sistemas para comercialização de produtos voltados a pequenas e médias empresas e implantação de programas de seguros para bancos digitais e redes de franquias.

Possui passagens anteriores pela Bradesco Seguros, Chubb e Akad.

O Grupo Exalt reforça sua estrutura e capacidade de inovação, visando oferecer soluções cada vez mais eficientes para o mercado.

“A chegada do Carlos Nascimento é um reforço importante para o nosso time e para a evolução contínua do Grupo Exalt. Com a equipe completa, estamos preparados para um ano de crescimento com foco na inovação, principalmente, na proximidade com novos parceiros de negócios. Tenho certeza que a experiência dele trará contribuições valiosas para seguirmos na condução do plano de expansão”, concluiu Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt.