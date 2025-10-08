Grupo Bradesco Seguros anuncia Edilson Reis como novo Executivo na Companhia

Com uma trajetória consolidada na Organização Bradesco, Edilson Reis chega ao Grupo Bradesco Seguros este mês para integrar e liderar as diretorias de Tecnologia da Informação, Digital, CRM, Inovação e Customer Experience. Com reporte direto ao Presidente do Grupo Segurador – Ivan Gontijo –, o executivo ingressa na Companhia para reforçar o compromisso da seguradora com a transformação digital e a excelência tecnológica em todas as suas frentes de atuação.

O ingresso de Edilson na holding do Grupo faz parte da estratégia de evolução digital, visando impulsionar as frentes de inovação e tecnologia como pilar essencial na geração de valor para clientes e corretores, contribuindo para a construção de um modelo mais ágil, digital e resiliente, preparado para os desafios de um mercado em constante transformação.

Ao longo de 12 anos (2010 a 2022), o executivo esteve à frente da área de TI do Banco Bradesco. Em 2022, foi nomeado Diretor Executivo e CIO da Companhia, cargo que ocupou até seu ingresso na Seguradora.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.