Felipe Leão de Moura, assume presidência da Lockton Brasil

Executivo passa a liderar a operação no país, com foco em crescimento estratégico e geração de valor para os clientes

A Lockton, maior corretora de seguros independente do mundo, anuncia Felipe Leão de Moura como novo Presidente da Lockton Brasil. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, Felipe já ocupava o cargo de Chief Risk Officer & Head de Risk Solutions desde a aquisição da THB Brasil pela Lockton, em 2023 – empresa na qual atuou como Presidente por 15 anos.

Além da presidência, Felipe também assumirá a posição de Chief Growth Officer, com a missão de liderar as frentes de crescimento e impulsionar a geração de valor para os clientes da Lockton, fortalecendo a integração entre as áreas de Riscos e Benefícios e Affinity.

“É uma honra assumir a presidência da Lockton Brasil e contribuir para o fortalecimento das relações com o mercado, clientes, canais e parceiros. Nosso foco será promover sinergia e eficiência entre as áreas de negócios, o que é fundamental para garantir a continuidade do nosso crescimento sustentável no país”, afirma Felipe Moura.

O executivo reportará diretamente a José Sampaio e Eduardo Lucena, que compõem o quadro de CEOs da Lockton Brasil, reforçando o alinhamento estratégico da operação local com os objetivos globais da companhia.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 140 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.

Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 12 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal.

Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.