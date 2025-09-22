Fábio Tulmann é o mais novo executivo a se juntar ao Hub da XS Global no Brasil

A XS Global, uma das maiores MGUs do mundo (Managing General Underwriter), tem um novo executivo. Trata-se de Fábio Tulmann, profissional com 25 anos de experiência no setor, que terá como prioridade o desenvolvimento das verticais de seguros direto de Property e Engenharia, em pequenos e médios riscos.

A chegada do executivo é mais um passo da multinacional no sentido de ampliar sua atuação no Brasil, considerado um mercado estratégico devido ao seu potencial de crescimento. Focada em prover globalmente capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, a empresa agora começa a operar também com seguros direto. Esse processo visa transformar a atuação da companhia no país, criando aqui o primeiro Hub geográfico do grupo no mundo.

“Contar com o Fábio Tulmann na equipe será fundamental para seguirmos com o crescimento de dois dígitos que estamos registrando no Brasil. Acredito que sua experiência e capacidade levará o time a outro patamar, permitindo seguirmos no processo de expansão contínua da empresa”, afirmou Newton Queiroz, Country Manager & CEO da XS Global no país.

Fábio começou sua carreira como gerente de seguros da SulAmerica ING, em 2003. Depois passou pela Mapfre e pela Zurich, onde atuou por mais de 11 anos, chegando a Head de Property and Energy. Ele possui formação em Engenharia pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e é pós-graduado em Engenharia de Segurança pela mesma instituição. “Este é um trabalho diferente na minha carreira porque desta vez vou ajudar a abrir uma nova área, o que é desafiador. Estou bastante animado para fazer parte dessa história da XS Global”, disse Fábio, Head Property e Construction Direct Brazil.

Sobre a XS Global

A XS Global é uma das maiores MGUs (Managing General Underwriter) do mundo, com atuação em seguros e resseguros. Focada em prover conhecimento técnico através de seus executivos reconhecidos globalmente e da sua capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, atua nos ramos de Afinidade, Ambiental, Aviação, Energia Onshore, Linhas Financeiras, Property e Responsabilidade Civil Geral, entre outros. A XS Global faz parte do The Rainmaker Group, um grupo privado de empresas com mais de US$ 1 bilhão em ativos e participações.