ESB.Corp anuncia Cristiane Carvalho como CEO e reforça estratégia de crescimento

A holding de investimentos ESB.Corp acaba de anunciar Cristiane Mendes Carvalho como sua nova CEO. A executiva, que anteriormente ocupava o cargo de Head de Estratégia e Operações, assume o comando com a missão de consolidar a governança corporativa, expandir a presença nacional e internacional do grupo e impulsionar resultados sustentáveis nas diferentes frentes em que a organização atua.

Cristiane é bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral (FDC) e detém o Master Certificate in Project Management pela George Washington University.

Com sólida trajetória em posições estratégicas nos setores de saúde, tecnologia da informação, indústria e serviços, a nova CEO reúne ampla experiência em processos de fusões e aquisições, reestruturações corporativas, internacionalização de negócios e criação de modelos de investimento com alto padrão de governança, voltados à atração de capital e à sustentabilidade dos negócios.

A chegada da executiva marca um novo momento na trajetória da ESB.Corp, que, desde o lançamento em dezembro de 2024, vem consolidando sua atuação nos segmentos de saúde, tecnologia e inovação, soluções financeiras e gestão de marcas. A holding reúne plataformas como Affiance Administradora de Benefícios, Onmed Operadora de Saúde, Hospital São José, Gerenciar Software House, Onex Data Center, Simetria Brasil, Unique Securitizadora, além de marcas como a cervejaria Läut, Jimmy Gin, Like Wine e a futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz Futebol Clube.

O novo ciclo sob a liderança de Cristiane Carvalho reforça o posicionamento da ESB.Corp como uma das holdings de investimento mais relevantes do país, com atuação diversificada, foco em inovação e potencial de crescimento contínuo. “Assumir a liderança da holding é uma responsabilidade que recebo com entusiasmo e compromisso. Nosso foco será o fortalecimento da governança, o avanço na geração de valor e a expansão sustentável das nossas operações, sempre com consistência e visão de longo prazo”, afirma a CEO.

A transição também marca a movimentação dos fundadores da holding, André Beraldo de Morais e Fernando Alves Vieira, para o Conselho de Administração. Com ampla experiência no mercado e atuação estratégica reconhecida, os empresários seguem contribuindo diretamente com a consolidação da visão institucional da ESB.Corp, tanto no território nacional quanto no cenário global, especialmente por meio de parcerias e projetos em desenvolvimento nos Emirados Árabes Unidos, com foco em investimentos e impactos sociais.

Com sede em Belo Horizonte (MG) e presença em 26 estados e no Distrito Federal, a holding reúne mais de 8 mil colaboradores diretos e indiretos, atendendo a mais de 1 milhão de vidas por meio de suas controladas.

Foto: Cristiane Carvalho, nova CEO da ESB.Corp, e os fundadores da holding, Fernando Vieira (à esq) e André Beraldo, que passam a integrar o Conselho de Administração