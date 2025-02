Demarest anuncia dois novos sócios para a área de energia

Henrique Reis e Maria Beatriz Grella Vieira se unem ao escritório com uma equipe de quatro advogados em SP e MG para atuar com foco em Regulatório e M&A – O Demarest Advogados, um dos maiores e mais respeitados escritórios full service da América Latina, anuncia a chegada de Henrique Reis e Maria Beatriz Grella Vieira como novos sócios para reforçar a sua atuação na área de Energia, com foco em Regulatório e Fusões e Aquisições/Societário, respectivamente.

Com 15 anos de experiência em temas relacionados à regulação no setor elétrico, Henrique assessora clientes nacionais e internacionais em questões complexas regulatórias e contratuais, além de estruturação de modelos de negócios nos segmentos de geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia, incluindo leilões, mercado livre, autoprodução e geração distribuída. Atua também em assuntos estratégicos de grupos empresariais perante órgãos de regulação e planejamento, como a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e o Ministério de Minas e Energia, assim como em contencioso judicial.

Henrique possui LL.M. em Direito Empresarial pela FGV (Fundação Getulio Vargas), é graduado em Direito pela UFV (Universidade Federal de Viçosa) e cursou MBA em Finanças pelo Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).

Maria Beatriz atua há 17 anos nas áreas de Societário e Fusões e Aquisições, dos quais os últimos 8 com foco no setor elétrico, assessorando empresas (comercializadoras, geradoras, transmissoras e investidores) em transações de M&A, assuntos societários e contratuais, além de atuar na estruturação de projetos de autoprodução de energia e geração distribuída de energia.

A nova sócia é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV – uma das etapas de seu curso de especialização foi realizada na Universidade de Colônia, na Alemanha. No início de sua carreira, quando ainda era estudante, Maria Beatriz fez seu primeiro estágio no Demarest.

“O nosso objetivo é contribuir para a expansão da área de energia do escritório, setor em franca atividade e com tendência de permanecer aquecido. O avanço da inteligência artificial e o crescimento do mercado de data centers no Brasil, por exemplo, estão diretamente relacionados ao aumento do consumo de energia, o que deve trazer muitas oportunidades na parte transacional”, diz Maria Beatriz, ao destacar ainda a maior demanda das empresas por temas relacionados a novas tecnologias, leilões e renovação de concessões.

Henrique chama a atenção para o potencial de novos negócios com o crescimento das energias renováveis e do gás natural em um momento em que se discute alternativas econômicas e sustentáveis na transformação da matriz energética do país.

“Ao mesmo tempo em que a expansão das renováveis (eólica e solar) coloca o Brasil em evidência no cenário internacional, ela traz desafios pelas próprias características dessas fontes de energia”, diz o novo sócio do Demarest. “Esse cenário exige um planejamento setorial complexo e especializado, além de abrir portas para novas tecnologias de armazenamento, criando maior procura por assessoria especializada, como a de nossa equipe, tanto na participação de leilões como no suporte a clientes em projetos de termelétricas e hidrelétricas. Atuar no Demarest neste momento de mudanças no setor significa manter o alto padrão de atendimento aos clientes e fortalecer ainda mais a prática jurídica e regulatória de um escritório tão tradicional”, completa.

Com os dois novos sócios, mais quatro advogados especializados no setor de energia se juntam ao escritório. São eles: Luana Ferraz, Louise West, William Mendes e Arthur Plotz. Henrique ficará sediado em Belo Horizonte com Arthur, advogado de regulatório, enquanto Maria Beatriz atuará no escritório de São Paulo, com Luana e Louise, advogadas da área transacional, e William, de regulatório.

Paulo Coelho da Rocha, managing partner do Demarest, destaca que a vinda dos dois novos sócios e da equipe está alinhada ao planejamento estratégico do escritório que prevê ampliar ainda mais a assessoria jurídica em setores prioritários, como o de energia, que permitem o desenvolvimento de novos negócios e crescimento do país.

“A expectativa de novos leilões, a aprovação de regulações específicas para 2025 e o potencial de expansão do segmento de energia reforçam a necessidade de expandir a área, completando a experiência do time multidisciplinar que atua no escritório, além de trazer ainda proximidade ao atendimento da região de BH”, diz. “Maria Beatriz e Henrique têm conhecimento técnico aprofundado sobre o setor e as transformações em curso, e a atuação de ambos vai incrementar ainda mais a nossa participação em operações complexas e relevantes do setor, mantendo o padrão de excelência pelo qual o escritório é reconhecido”, completa Paulo, que também é sócio das áreas de Fusões e Aquisições e Societário do Demarest.

Com a chegada de Henrique e Maria Beatriz, o Demarest passa a ter 98 sócios atuando em mais de 50 áreas do Direito para atender mais de 1.500 clientes no Brasil e no exterior.

Sobre o Demarest

Com 76 anos de trajetória, o Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América Latina, posição que é reforçada por rankings de uma variedade de publicações, incluindo Chambers, Thomson Reuters, Latin Lawyer, The Legal 500 e IFLR. Com endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nova York, oferece serviços jurídicos com o mais alto padrão de qualidade e excelência.

O Demarest é reconhecido como um dos melhores lugares para trabalhar com a certificação conferida pelo Great Place to Work®, instituição que também o certificou como uma das Melhores Empresas do Brasil para as Mulheres Trabalharem. Em 2022, também foi reconhecido pelo Instituto Mais Diversidade, em parceria com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e a Human Rights Campaign Foundation (HRC), como uma das melhores empresas para os profissionais LGBTI+ trabalharem.

Foto: Henrique Reis e Maria Beatriz Grella Vieira, novos sócios do Demarest