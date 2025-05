Com foco em potencializar área de transportes, Kovr Seguradora anuncia a contratação de Juliana Matioli

A executiva, que assume a posição de Gerente de Transportes na empresa, lidera a nova estrutura do negócio

A Kovr Seguradora anuncia a contratação de Juliana Matioli, nova Gerente de Transporte da companhia, para comandar o desenvolvimento da estrutura de Seguro Transportes.

Com mais de 16 anos de experiência no setor, a executiva já liderou soluções para transportes nacionais e internacionais, gerenciando grandes equipes e otimizando processos. Além disso, Juliana integrou tanto seguradoras globais quanto grandes players financeiros do mercado, como o Banco Itaú, Chubb e Seguros SURA.

Com a chegada da nova vertente de negócio na Kovr Seguradora, Juliana será responsável pela estruturação integral da área, prospecção, gestão de portfólio e implementação de todos os fluxos operacionais, garantindo excelência nos processos.

“Estou animada em integrar o time Kovr Seguradora e contribuir para consolidar ainda mais a excelência entregue em nossos produtos”, pontua.

A profissional ressalta que em 2024, os seguros de transporte cresceu 6%, totalizando R$ 6,2 bilhões “O crescimento do mercado, somado à visão orientada para inovação dentro do segmento, será um fator catalisador para o lançamento e consolidação do seguro transportes em nosso portfólio de soluções”, finaliza.

Sobre a Kovr Seguradora

Com quase 50 anos de atuação no mercado de seguros, a Kovr Seguradora está presente em todo o território nacional. Seu modelo de negócios, que abrange B2B, B2B2C e showroom de produtos de varejo, resultou em um faturamento do grupo de R$2,7 bilhões.

A companhia, reconhecida por suas soluções moldadas ao perfil dos clientes, possui vertentes focadas em previdência, capitalização e ramo geral de seguros.