BVIX homenageia colaboradoras no seu primeiro aniversário

Reconhecimento marca celebração do primeiro ano de operação da seguradora – A BVIX Seguradora celebrou o primeiro ano de sua operação no mercado com um evento que combinou balanço de conquistas e reconhecimento aos profissionais que contribuíram para esse ciclo inicial. Em destaque, a empresa homenageou colaboradoras que se destacaram ao longo do período, reforçando a importância da atuação feminina no desenvolvimento de uma cultura organizacional colaborativa e orientada para resultados.

“É uma alegria prestar essa homenagem a estas grandes colaboradoras. Elas vêm atuando de forma brilhante, alinhadas com os nossos objetivos de crescimento”, destacou Edson Calheiros, CEO da BVIX Seguradora.

Responsável por conduzir a cerimônia, o diretor de planejamento estratégico e comercial da companhia, Ed de Almeida Carlos, reforçou a importância do reconhecimento: “O primeiro ano da BVIX foi marcado por muitos desafios superados e avanços consistentes. É o momento de reconhecer as pessoas que estiveram na linha de frente dessa construção, com especial destaque para as colaboradoras que contribuíram com competência e comprometimento em diversas áreas.”

Presente ao evento, Ênio Miraglia, diretor social do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), destacou o desempenho da seguradora em seu primeiro ano: “A BVIX mostrou resultados muito consistentes. Chega ao mercado com ideias claras, equipe estruturada e um posicionamento que a credencia a ocupar um espaço relevante, especialmente junto a públicos que ainda não recebem atenção de parte do setor.”

A ação reflete o compromisso da BVIX com a valorização de talentos e com um ambiente corporativo que reconhece o mérito e estimula a diversidade de perspectivas como fator de evolução. Mais do que uma comemoração, o evento marcou um passo na consolidação da cultura da companhia, voltada à excelência, proximidade com parceiros e contribuição efetiva para um mercado de seguros mais moderno e inclusivo.

Sobre a BVIX |

A BVIX Seguradora nasceu com o propósito de ampliar o acesso à proteção financeira, tornando os seguros mais inclusivos, eficientes e alinhados às necessidades reais do mercado. A companhia atua em várias frentes, desde seguros acessíveis para grupos específicos até soluções robustas para grandes empresas. Com processos simplificados, a BVIX garante agilidade e transparência na experiência de clientes e parceiros, eliminando barreiras e trazendo mais eficiência para a gestão de riscos. Seus gestores acreditam que inovação e inclusão são conceitos complementares: ao desenvolver produtos acessíveis e flexíveis, fortalece-se a cultura do seguro e impulsiona-se a proteção financeira no Brasil.

Foto: O staff da BVIX com as colaboradoras homenageadas. Da esquerda para direita: Valéria Nogueira, Paloma Palácio, Luciana Potente, Patricia Mariano, Bruna Oliveira, Irene Moura, Gracielle Silva, Bianca Sousa, Polyanna Almeida

(*) Foto: Bona & Lovinne Produções