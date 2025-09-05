Allianz tem novo diretor Regional Norte e Nordeste

Eduardo Fazio é novo executivo contratado para a área Comercial da seguradora – A partir de 9 de setembro, Eduardo Fazio assumirá o cargo de diretor Comercial Regional Norte e Nordeste da Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, e detentora dos naming rights do Allianz Parque. “Estou muito feliz por integrar o time neste momento de aceleração da companhia. Enxergo essa oportunidade como promissora, por acreditar no potencial de desenvolvimento de negócios nas regiões onde atuarei. Com uma trajetória construída a partir da proximidade com corretores e assessorias, poderei contribuir para fortalecer a presença da Allianz nessas localidades”, comenta Fazio.

O executivo passará a integrar a diretoria Executiva Comercial, liderada por Nelson Veiga, tendo como pares Alexandro Barbosa (Regional Minas Gerais e Centro-Oeste), Cleide Camilotto (Regional Sul), Luciano Ambrosini (Regional São Paulo Interior), Paulo Ayres (Regional São Paulo Capital e interino Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo) e Soraia Silva (Parcerias).

Eduardo possui mais de 28 anos de experiência no mercado de seguros, com toda sua trajetória profissional desenvolvida em estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste, atuando com seguros de varejo e corporativos. É graduado em Administração de Empresas pela UNICE, possui MBA em Liderança Organizacional pela Fundação Dom Cabral, além de curso de extensão de Gestão de Projetos na FGV. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens como responsável por áreas comerciais nas seguradoras SulAmérica ING, Zurich (em dois períodos distintos), Sompo e HDI.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduardo Fazio, diretor Comercial Regional Norte e Nordeste da Allianz Seguros

_crédito-divulgação