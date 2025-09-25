Allianz Partners Brasil anuncia novo Diretor de Operações

A Allianz Partners Brasil, empresa líder em assistência 24 horas, anuncia Renato Maglioni como seu novo Diretor de Operações. A mudança segue a estratégia do Grupo para fortalecer a integração regional e valorizar os talentos internos, com Leonardo Gava, que ocupava a posição no Brasil desde 2021, assumindo novo escopo regional no Grupo Allianz Partners para América Latina e Europa Ocidental.

Maglioni, que assumiu a posição de Diretor de Operações no Brasil no mês de julho, também responde pela atividade de Assistência 24h para Automóvel. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de assistência, Renato está na Allianz Partners desde 2014 e já liderou as áreas de Qualidade, Planejamento, Relatórios, Controle de Custos e Inovação. Em 2021, foi responsável pela criação da Allianz Technology Brasil, braço local da empresa de tecnologia do Grupo Allianz, além de atuar em projetos globais estratégicos. Recentemente, esteve à frente da operação da Allianz Partners México como Head de GSD (Global Service Delivery), conduzindo o plano de recuperação da qualidade local.

Já Leonardo Gava passa a ser Head de Operações de Assistência 24h para Automóvel na América Latina e Europa Ocidental. O executivo continua liderando as operações do Brasil de forma regional, apoiando a continuidade do crescimento da unidade brasileira e levando o conhecimento em assistência auto para outros países. O executivo ficará baseado no escritório global da Allianz Partners, em Paris.

Sobre a Allianz Partners

Foto: Renato Maglioni – Atual Diretor de Operações da Allianz Partners Brasil