Allianz anuncia superintendente de Corporate

Veronica Britto é a nova superintendente de Corporate da Allianz Seguros, uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo, detentora do naming rights do Allianz Parque. A executiva, que assumiu o cargo no dia 1/12, se reportará diretamente a Maurício Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos da companhia.

Com 15 anos de experiência no mercado segurador, Veronica chega à Allianz para somar sua expertise técnica e apoiar a expansão sustentável dos negócios de Corporate. “É uma honra integrar uma empresa com tamanha relevância no setor, reconhecida por sua capacidade de inovar e entregar excelência. Estou pronta para contribuir com soluções que agreguem valor aos clientes e brokers e fortaleçam a posição estratégica da companhia no mercado”, destaca.

Ao longo da carreira, Veronica acumulou passagens por grandes players do setor, como Aon, Bonae Res e Chubb, onde liderou iniciativas voltadas a planejamento, desenvolvimento de novas oportunidades de negócios, gestão de distribuição e relacionamento com clientes e brokers.

Formada em Relações Internacionais pela PUC-RJ, Veronica possui MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela FGV e MBA em Gestão de Vendas pela USP/Esalq, além de certificações em liderança inclusiva, gestão de mudanças e desenvolvimento profissional.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Veronica Britto, nova superintendente de Corporate da Allianz Seguros. Crédito: divulgação